HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) İşe gitmeye çalışan kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada

(Özel) İşe gitmeye çalışan kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada

02.12.2020 09:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de işe gitmek için yola çıkan 44 yaşındaki kadına, otomobil çarptı.

Şişli’de işe gitmek için yola çıkan 44 yaşındaki kadına, otomobil çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, takla atması sonucu yere savrularak yaralanan kadının bacağına 2 adet platin takıldığı öğrenildi. Sürücünün ise güneş gözüne vurduğu için kadının görmediği iddia edildi.
Kaza, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 08.45 sıralarında Şişli Osmanbey’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 44 yaşındaki Hatice Varol, Feriköy’deki evinden işe gitmek için sabah saatlerinde yola koyuldu. Yolun karşısına geçmeye çalışan Varol’a Mehmet Y.T. (31) idaresindeki 34 HK 836 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu takla atarak yere savrulan kadın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Varol’u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Bacağında kırıklar olduğu tespit edilen kadına ameliyatla 2 adet platin takıldı öğrenildi. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Feci kaza kamerada
Görüntülerde, kadın cadde üzerinde bir süre yürüyor. Kadın ana caddeye geldiği esnada yolun karşısına geçmek istiyor. O esnada süratle gelen otomobil kadına çarpıyor. Kadın takla atarak yere savrulurken, elindeki poşetler ise yere saçılıyor. Kazayı gören vatandaşlar ise koşarak kadının yanına geliyor.

Kurala uymayan yaya kusurlu bulundu
Öte yandan kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemelerinin ardından sürücünün ve Varol’un ifadesini alarak tutanak tuttu. İncelemeler sonucunda polis ekipleri yaya Hatice Varol’u, “yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde yayalar için ışıklı işaret olduğu halde yayaların bu işaretlere uymaması” maddesinden kusurlu buldu.

“Güneş şoförün gözüne gelince kadını göremedi”
Kazayla ilgili konuşan görgü şahidi Mehmet Ateş, “Güneş karşıdan vurduğu için şoförün gözüne geldi ve kadını görmedi. Sonra kadına çarptı, kadın yaralandı. Polisler geldi, kadın iyiydi ayağında yara vardı. Hata şoförde ama o da, ‘gözüme güneş geldi, görmedim kadını’ diyor. Burada kazalar oluyor” dedi.
Bir başka görgü şahidi Seçkin Kaya ise “Güneş direkt şoförün gözüne vurmuş. Araç vurduğu zaman kadın yere düştü. Belediyenin sağlık ekipleri geldi, kadının ayak kısmında kırık vardı. Sonra ambulans geldi, tutanakları tuttular ve kamera kayıtlarını alıp gittiler” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkatMeteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Gelen soyundu giden soyundu! Bu isimden bezdiler...Gelen soyundu giden soyundu! Bu isimden bezdiler...
1/

En Çok Okunan Haberler

İşte koronanın 'en erken semptomu'

İşte koronanın 'en erken semptomu'

Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir

Flaş açıklama: Yılbaşında 4 gün kısıtlama olabilir

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (2 Aralık İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

80 kişinin ölümüne neden olan sahte içkilerle ilgilerle ilgili flaş gelişme! Yüzde 60 metil alkol tespit edildi

Flaş gelişme! Yüzde 60 oranında tespit edildi

Resmi Gazete kararları 2 Aralık 2020... Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

Bugün Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

Otobüs durağına yerleştirildi: Maske takmayanların yüzünü koronavirüs simgesine dönüştürüyor

Ekrana bakıp kendini böyle görenler şaşırıp kalıyor

'Polisi seviyorum' dedi ama cezayı yedi

'Polisi seviyorum' dedi ama cezayı yedi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.