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(Özel) İşitme engelli Endonezyalı geline vize engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:26 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine Endonezya’dan gelin olarak gelen ve köylülerin imece usulü yardımıyla düğünü yapılan Desy Meilyana, vize işlemlerini tamamlayamazsa sınır dışı edilecek.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine Endonezya’dan gelin olarak gelen ve köylülerin imece usulü yardımıyla düğünü yapılan Desy Meilyana, vize işlemlerini tamamlayamazsa sınır dışı edilecek. Endonezyalı gelin ve kendisi gibi işitme engelli olan eşi Erdoğan Ören, yardım eli uzatılmasını bekliyor.
Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde yaşayan işitme ve konuşma engelli Erdoğan Ören, sosyal medya üzerinden tesadüfen tanıştığı, kendi gibi sağır ve dilsiz olan Endonezyalı Desy Meilyana’ya gönlünü kaptırdı. Bir süre sosyal medya üzerinden yazışan çift, işaret dillerinin farklılık göstermesine rağmen bu engeli de aştı. Erdoğan Ören maddi durumu iyi olmadığı için, varını yoğunu sevdiği kadının Türkiye’ye gelebilmesi için harcadı. Endonezyalı gelin de valizini toplayarak Türkiye’ye geldi. İşitme engelli çift bir süre önce birbirine kavuşup köy meydanında düğün yaptı. Ancak Desy’in vizesinin sona ermesi engelli çifti çıkmaza soktu. Erdoğan Ören ve Desy Meilyana işaret diliyle isteklerini anlatırken, akrabaları Mustafa Bayraklı da çiftin anlattıklarını tercüme etti.
Vize süresinin 13 Mayıs’ta sona ereceğini ifade eden Mustafa Bayraklı, Desy’in vizesi için ek süre aldıklarını söyledi. Bayraklı, "7 ay önce internette tanıştılar. Bunlara 6 aylık bir vize oturma süresi aldık. Bu süreç içerisinde bizden istenen evrakları biz Endonezya’ya gönderdik fakat bize hala evraklar gelmedi. 13 Mayıs’ta vizemiz bitiyor. Bu konu hakkında biz yetkililerden yardım istiyoruz. Vize dolduktan sonra günlük 25-30 dolar ceza ödeyeceğiz. Durumları da belli kendisi inşaatlarda çalışıyor. Düğünlerini köyde imece usulü yaptık herkes elini taşın altına koydu. Vizesi bittikten sonra Desy, evrakları halledemez geri dönerse Endonezya’ya işte o zaman sıkıntı. Erdoğan direk intihar eder o kadar çok seviyor ki anlatamam. Ben yetkililerden yardım istiyorum. Özellikle N1, N2, N3, N4, N5 evrakları tamamlanıp Ankara konsolosluk, İl Emniyet Müdürlüğünde Türkçeye çevrildikten sonra Zonguldak Göç Dairesine bildirdikten sonra Çaycuma Belediyesinde nikâhımız olabiliyor. Nikâh olduktan sonra daha rahat burada ikamet edebilecek. İşin büyük bir kısmı burada biz bir türlü sesimizi Endonezya’ya iletemedik. Günlük ceza durumu az bit miktar değil. Günlüğü 170 TL’ye geliyor. Buna da gücü yetmez. Bu konu hakkında ben yetkililerden yardım istiyorum.

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