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(Özel) Ispanak zehirlenmeleri sonrası pazarlarda sıkı denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 14:32 | Son Güncelleme

İstanbul’da yaşanan zehirlenmeler nedeniyle pazarlarda sıkı denetim uygulanmaya başladı.

İstanbul’da yaşanan zehirlenmeler nedeniyle pazarlarda sıkı denetim uygulanmaya başladı. Ümraniye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri pazarlarda ıspanak ve diğer yapraklı sebzeleri inceledi.
İstanbul’da çok sayıda kişi birtakım şikayetlerle hastanelere başvurmuş, vatandaşların zehirlendikleri ortaya çıkmıştı. Zehirlenme vakalarının ardından İstanbul’da bazı bölgelerdeki pazarlarda sıkı denetim uygulanmaya başladı. Ümraniye’de bulunan bir pazarda da çeşitli bitkiler denetlendi. Ümraniye Belediyesine bağlı zabıta ekipleri pazarda satılan ıspanaklar ile diğer yapraklı ürünler üzerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, ıspanaklara farklı otların karışıp karışmadığını da inceledi.
Bazı vatandaşlar aldıkları ıspanakları çöpe attıklarını belirtirken bazıları ise ıspanak almaya devam edeceklerini söyledi
Pazarda denetim yapan zabıta amiri, “Pazarlarda ıspanakların içerisinde yabancı ot olup olmadığının denetimindeyiz. Eğer olursa yasal işlem yapıyoruz denetimler sık sık devam edecek. Şu ana kadar herhangi bir yabancı ota rastlamadık” dedi.
Öte yandan, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tapılan açıklamada, zehirlenmelerin sebebinin ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otlar olduğu belirtilmişti.

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