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(Özel) İstanbul Boğazı’nda Erguvan zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 09:03 | Son Güncelleme

Baharın kendini göstermesiyle İstanbul Boğazı’nı gören sırtlarda çiçek açan erguvan ağaçları, İstanbullulara görsel şölen yaşatıyor.

Baharın kendini göstermesiyle İstanbul Boğazı’nı gören sırtlarda çiçek açan erguvan ağaçları, İstanbullulara görsel şölen yaşatıyor. Çiçek açan erguvan ağaçları havadan görüntülendi.
İstanbul Boğazı’nın etrafında yer alan erguvan ağaçları baharın gelmesiyle birlikte çiçek açmaya başladı. Beykoz sahillerinde İstanbul Boğazı’nı rengarenk bir havaya bürüyen erguvan ağaçları vatandaşları da doğaya çekiyor. Havaların ısınmasıyla erguvan ağaçlarının altında serinleyen, yürüyüş yapan, balık tutan vatandaşların sayısı da giderek artıyor. Beykoz’da çiçek açan erguvan ağaçları ve vatandaşların doğa keyfi havadan görüntülendi. Görüntülerde İstanbul Boğazı ile erguvanlar seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu.
Beykoz sahilinde bir yandan arkadaşlarıyla sohbet ederken, bir yandan da balık tutan Eyüp Uzuner isimli vatandaş, “Erguvan ağaçları baharın müjdecisi. Padişahlar diktirmiş bunları. Erguvanlar açılsın, dökülsün, indir bindir istavrit çekersin buradan. Bu baharın, bereketin Ramazan’la beraber müjdecisidir” dedi.
Balık tutan Seçkin Kayıkçı ise, “Yaz geldi, mutluyuz. Gelip balığımızı tutuyoruz, stres atıyoruz. Seviyoruz bu işleri. İşten güçten fırsat buldukça buraya geliyoruz” diye konuştu.

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