HABER
  4. (Özel) İstanbul Boğazı’ndaki köprülerde tek teker terörü kamerada

(Özel) İstanbul Boğazı’ndaki köprülerde tek teker terörü kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 09:39 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı’nda 4 farklı motosikletli maganda 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri’nde araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü.

İstanbul Boğazı’nda 4 farklı motosikletli maganda 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri’nde araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Trafikteki sürücüler o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.
İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenileri daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak İstanbul Boğazı’nda 4 farklı motosikletli maganda, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri’nde farklı gün ve zamanlarda araçların arasında seyrettikleri esnada bir anda tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Bu şekilde metrelerce giden magandalar trafiği tehlikeye düşürerek hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe saydı. Şov uğruna akrobatik hareketler yapan sürücüleri görenler şaşkına döndü. Trafikte sürücüler o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosikletli magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNERMilyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...
İstanbul'da minibüste 'taciz' iddiası! O anlar kameradaİstanbul'da minibüste 'taciz' iddiası! O anlar kamerada
(Özel) Otomobil kanala uçtu, vatandaş son anda kurtuldu(Özel) Otomobil kanala uçtu, vatandaş son anda kurtuldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş faiz indirimi kararı!

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

Trabzonspor'da flaş ayrılık!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Flaş çağrı! 'ABD askerlerini ülkeden çıkarın'

Flaş çağrı! 'ABD askerlerini ülkeden çıkarın'

Babası camideyken öz annesini battaniyeyle boğdu!

Babası camideyken öz annesini battaniyeyle boğdu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
31 aralık yarın (salı) yarım gün mü, resmi tatil mi? 31 aralık yarın okullar tatil mi?

31 aralık yarın tatil mi? İşte yanıtı...

Tunceli'de okullar tatil mi, Tunceli Valiliği açıkladı mı? (Ovacık için 30 aralık kar tatili haberi)

Tunceli'de eğitime kar engeli

Konya'da okullar tatil mi, Konya Valiliği açıkladı mı? (30 Aralık pazartesi bugün Konya'da hangi ilçelerde okullar tatil)

5 ilçede eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

İstanbul'da minibüste 'taciz' iddiası! O anlar böyle görüntülendi

İstanbul'da minibüste 'taciz' iddiası! O anlar kamerada

Bakanlık duyurdu: 5 terörist teslim oldu!

Bakanlık duyurdu: 5 terörist teslim oldu!

Kontrolden çıkan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.