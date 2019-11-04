(Özel) İstanbul Emniyeti’nin özel köpeklerinin zorlu eğitimi görüntülendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan kangal ve akbaş cinsi köpeklerin zorlu eğitimi görüntülendi. İtaat, ileri itaat saldırı ve öz güven parkuru olmak üzere 4 aşamada verilen eğitimi başarı ile tamamlayan köpekler, havalimanlarında, gösterilerde, mitinglerde ve maçlarda aktif olarak görev alıyor. Asayiş köpeklerinin rehine kurtarma operasyonu gerçeğini aratmadı.

2017 yılında İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatı doğrultusunda başlatılan Milli Polis Köpeği Projesi kapsamında emniyet bünyesine 13 kangal ve 4 tane de akbaş ırkı köpekler dahil edildi.

Kangal ve Akbaş köpekler toplumsal olaylarda taşkınlık yapan kalabalığı kontrol altına almak için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi’nde temel itaat, ileri itaat, saldırı ve öz güven parkuru olmak üzere 4 aşamada eğitim veriliyor. Yaklaşık 2 yıl süren eğitimlerde köpeklere temel itaat eğitiminin yanı sıra öz güven parkurunda yükseklik, derinlik ve denge korkularını yenmeleri için eğitim veriliyor. Eğitimlerden başarı ile geçen Kangal ve Akbaş ırkı köpekler havalimanlarında, gösterilerde, mitinglerde, maçlarda aktif olarak görev alıyorlar.