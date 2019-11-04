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(Özel) İstanbul Emniyeti’nin özel köpeklerinin zorlu eğitimi görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 09:57 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan kangal ve akbaş cinsi köpeklerin zorlu eğitimi görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan kangal ve akbaş cinsi köpeklerin zorlu eğitimi görüntülendi. İtaat, ileri itaat saldırı ve öz güven parkuru olmak üzere 4 aşamada verilen eğitimi başarı ile tamamlayan köpekler, havalimanlarında, gösterilerde, mitinglerde ve maçlarda aktif olarak görev alıyor. Asayiş köpeklerinin rehine kurtarma operasyonu gerçeğini aratmadı.

2017 yılında İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatı doğrultusunda başlatılan Milli Polis Köpeği Projesi kapsamında emniyet bünyesine 13 kangal ve 4 tane de akbaş ırkı köpekler dahil edildi.
Kangal ve Akbaş köpekler toplumsal olaylarda taşkınlık yapan kalabalığı kontrol altına almak için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi’nde temel itaat, ileri itaat, saldırı ve öz güven parkuru olmak üzere 4 aşamada eğitim veriliyor. Yaklaşık 2 yıl süren eğitimlerde köpeklere temel itaat eğitiminin yanı sıra öz güven parkurunda yükseklik, derinlik ve denge korkularını yenmeleri için eğitim veriliyor. Eğitimlerden başarı ile geçen Kangal ve Akbaş ırkı köpekler havalimanlarında, gösterilerde, mitinglerde, maçlarda aktif olarak görev alıyorlar.

Asayiş köpeklerinin rehine kurtarma operasyonu nefes kesti
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 24 adet Alman kurdu ise Asayiş olaylarında görev yapıyor. Toplumsal olayların yanı sıra rehine kurtarma operasyonlarına da katılan Alman Kurtlarının eğitimleri de gerçek operasyonları aratmıyor. Senaryo gereği bir kişi eli silahlı bir şahıs tarafından araç ile kaçırılıyor. Aracın camından giren köpek şahsı kolundan ısırarak etkisiz hale getiriyor.
“Kangal ve akbaş 2017 yılında eğitime başladık”
Köpeklerin eğitimleri ile ilgili bilgi veren Köpek Eğitim Merkezi Polis köpek eğitmeni Burak Emre İnci, “2017 yılında sayın müdürümüz Dr. Mustafa Çalışkan’nın talimatları doğrultusunda yerli ve milli ırk kangal ve akbaş 2017 yılında eğitime başladık. 2 yıllık eğitim sonunda köpeklerimizin çoğunluğu sertifikalarını almaya hak kazandılar. Kangal ve Akbaş köpeklerimiz ile birlikte havaalanlarında, gösterilerde, mitinglerde, maçlarda aktif olarak görev alıyoruz. 3 ve 6 aylık olarak temin ettiğimiz yavru köpeklerimize öncelikle sosyalizasyon eğitimi yani insanların kalabalık olduğu yerlerde eğitimlerimize devam ediyoruz. 6 aylıktan sonra itaat eğitimlerine başlıyoruz. Daha sonrasında öz güven parkuru yükseklik, derinlik, sallanana zemin gibi köpeklerimizde korku varsa onları yeniyoruz. 1.5 yaşından sonrada saldırı eğitimlerine başlıyoruz” diye konuştu.
“Bu eğitim yaklaşık 2 yıl devam etmekte”
Kangal ve akbaş ırkı köpeklere yaklaşık 2 yıl eğitim verildiğini söyleyen Çevik Kuvvet Şube Müdürü Köpek Eğitim Merkezi Büro Amiri Sinan Polat,“2017 yılında yerli ve milli ırkımız olan kangal ve akbaşın eğitimine devam etmekteyiz. Yaklaşık 2 yıl devam etmekte bu eğitim. Şuan son aşamasındayız. Eğitimlerde başarılı olan köpeklerimiz şuan havalimanlarında , mitinglerde, maçlarda yoğun görev almaktadırlar. 6 aylıkken itaat eğitimleri, temel ileri eğitimlerini veriyoruz. 1.5 yaşına kadar bu eğitimlerimiz devam ediyor. 1. 5 yaşından sonra dışarıya daha nasıl uygun görev yapar onun eğitimini veriyoruz” dedi.

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