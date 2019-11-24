(ÖZEL) İstanbul Havalimanı’nda 7 ayda 176 ton Türk lokumu satıldı

İstanbul Havalimanı’nda bulunan geleneksel Türk ürünlerine yabancı yolcular büyük ilgi gösteriyor. İstanbul Havalimanı’nda 7 ayda 176 ton 722 kilogram lokum, 12 ton 627 kilogram Türk kahvesi ve 77 ton 515 kilogram baklava satıldı.

Açılmasının ardından her geçen gün yolcu sayısını artıran İstanbul Havalimanı, yolculara daha iyi hizmet vermek için yenilikler sunmaya devam ediyor. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar gidiş katında satılan geleneksel Türk ürünlerine yolcular yoğun ilgi gösterirken en çok ilgiyi ise Türk lokumu, baklava ve Türk kahvesi görüyor. İstanbul Havalimanı’nda kısa bir süre önce açılan mağazaya yerli ve yabancı yolcular büyük ilgi gösterirken, yabancı yolcular 176 ton 722 kilogram Türk lokumu aldı. Lokumu, 77 ton 515 kilo baklava ve 12 ton 627 kilo Türk kahvesi izledi.

“Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz”

İstanbul Havalimanı’nda olmaktan çok mutlu olduklarını söyleyen ATÜ Duty Free Genel Müdürü Ersan Arcan, “Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. İstanbul Havalimanı’nda olmaktan çok mutluyuz. Türk kültürünü Türk mirasını en iyi şekilde yansıtan bir mağazacılık örneği Old Bazaar. Bu konsepti yurt içi ve yurt dışı mağazalarımızda geliştiriyoruz. İstanbul Havalimanı’nda iki ayrı mağazada toplam 3 bin metrekareye yakın bir alanda faaliyet gösteriyoruz. Misafirlerimizin büyük bölümü yabancı misafirler. Özellikle Türkiye’den İstanbul’dan seyahat eden yolcularımızın da uğrak yeri olmaya başladı. Bugün İstanbul Havalimanı’nda iki mağaza günde yaklaşık 3 bin kişiye dokunabiliyor. 3 bin kişiye hizmet veriyoruz. Bunun artarak büyüdüğünü görüyoruz. Cam eşyalar, Türk pamuğundan yapılmış tekstil ve Türk derisi ürünlerini sergiliyoruz. Yaklaşık 200 ürün sergiliyoruz. İstanbul Havalimanı’ndaki operasyonlarımız artarak devam ediyor. Gıda ve gıda ürünleri olarak tanımlayabileceğimiz grup içerisinde özellikle öne çıkan Türk lokumu ve baklavası, kuruyemiş, Türk kahvesi ve Türk çayı ile bunun tamamlayıcı yan ürünleri. Hep beraber oldukça önemli bir satış yüzdesi ortaya koyuyor. En büyük sebebi bu ürünlerin harika bir hediye unsuru olması. Bu ürünlerin maliyetli ürünler olarak algılanmaması, tabii satış adetlerini de çok yukarıya çekiyor” dedi.