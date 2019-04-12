(Özel) İstanbul Havalimanı’nda fotoğraf çektirme yarışı

İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirilen büyük taşınma sonrası aradan geçen bir haftalık sürede 5 binin üzerinde iç ve dış hat seferi gerçekleştirildi. Havalimanının devasa terminal binasından etkilenen çok sayıda yerli ve yabancı yolcu ise merakla inceledikleri havalimanında hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirilen büyük taşınma işleminin ardından tarifeli uçuşlar başlatıldı. Sürecin ardından kademeli olarak uçuşların arttırıldığı İstanbul Havalimanı’nda normal uçuş kapasitesine bugün itibariyle ulaşıldı. İlk seferden itibaren geçen 6 günlük sürede toplam yaklaşık 4 bin 200 uçuş gerçekleştirildi. Bu uçuşların büyük bir bölümü ise Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirildi. Yeni merkezine taşınan Türk Hava Yolları bugün itibariyle tam kapasiteye geçti. İlk bir haftada yaklaşık 5 bin 500 sefer

Seferlerin başladığı ilk gün olan 6 Nisan’da 166 uçuş gerçekleştirildi. Tarifeli seferlerin ikinci gününde 583 sefer düzenlenirken, 7 Nisan Pazar günü bu rakam 674 olarak gerçekleşti. 9 Nisan’da 783’e, 10 Nisan Çarşamba günü 984’e yükselen uçak trafiği sayısı 11 Nisan’da ise yaklaşık bin seviyesine ulaştı. Taşınmanın birinci haftası olan bugün ise iç ve dış hatlarda toplam uçuş trafiğinin binin üzerine çıkması bekleniyor. Taşınma sürecinin ardından aşlayan tarifeli uçuşlarda ilk 6 gün günde ulaşılan yaklaşık 4 bin 200 iniş-kalkış rakamına ulaşıldı. Tam kapasiteye ulaşılan Cuma gününün (bugün) de eklenmesiyle bir haftalık sürede 5 bin 500’e yakın sefer gerçekleştirilmiş olacak.

Terminalin ihtişamından etkilenen yolcular hatıra fotoğrafı çektiriyor

Bir hafta önce taşınan İstanbul Havalimanı’na yerli ve yabancı yolcuların da ilgisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Her gün on binlerce yolcunun kullandığı havalimanında 1,4 milyon metrekarelik alanıyla dünyanın sıfırdan yapılan en büyük terminalini ilk kez gören birçok yolcu, anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarılıyor. Merakla terminal binasını inceleyen yolcular, hem havalimanının fotoğrafını çekiyor hem de hatıra fotoğrafı çektiriyor. “Kendimi yurt dışında gibi hissettim”

İstanbul Havalimanı’nı ilk kez kullandığı ifade eden yolculardan biri olan Mustafa Ateş, havalimanını çok beğendiğini ifade ederek, “Burayı çok beğendik, katkıları geçen herkese teşekkür ediyoruz. Atatürk Havalimanı’ndan sonra buraya gelmek beni şaşırttı. Kendimi yurt dışında gibi hissettim. Gerek olanakları olsun, gerek geniş ve ferahlığı çok güzel bir sistem. Ulaşım konusunda trafik E-5’te rahatlar. O yönden mutluyuz ben de o tarafa yakın oturuyorum. Burada da mekan ve konum olarak güzel, bu ilk uçuşum” değerlendirmesinde bulundu.