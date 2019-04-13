(ÖZEL) İstanbul Havalimanı’nda inşaat atıkları sanat eserine dönüştü

İstanbul Havalimanı’nda inşaat sürecinin ardından ortaya çıkan demir, plastik, ahşap ve iş makinelerinin çeşitli parçalarından oluşan atık malzemeler, tekrar geri dönüştürülerek birer sanat eserine dönüştürüldü. Usta ellerde birleştirilen farklı özellikteki malzemeler, İstanbul Havalimanı’nda oluşturulan özel bir müzeyle gelen yolcuların ilgi odağı oluyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, havalimanı inşaatından arta kalan çeşitli atık maddeleri, değerlendirmek için çok farklı bir yöneteme başvurdu. Ahşaptan, plastiğe, inşaat demirlerinden iş makinelerinin çeşitli parçalarına çok sayıda atık maddeyi geri kazandırmak için harekete geçen İGA, bunun için görsel sanatlara başvurdu.

Atık malzemeler işçilerin elinden geçerek sanat eserine dönüştü

İGA çalışanları tarafından bir araya getirilerek yeniden şekil bulduktan sonra birer sanat eserine dönüşen atık malzemeler, yolcuların da yoğun ilgisini çekiyor. Seyahat etmek üzere İstanbul Havalimanı’na gelen çok sayıda yolcu, dış hatlar terminali giden yolcu katında sergilenen birbirinden özgün eserleri hem yakından inceliyor, hem de bol bol fotoğraf çektiriyor. ArtWist ismi verilen projeden elde edilecek tüm gelir ise Ağaçlı ve Kemerburgaz ÇODEM’e (Çocuk Destek Merkezi) bağışlanacak.

Atık malzemelerden yapılan eserler, yolculardan tam not aldı

Atık malzemelerin yeniden tasarımından oluşan sergiyi yakından inceleyen yolculardan biri olan Ramazan Diken, “Açıkçası çok hoşuma gitti. Tam bir sanat eseri gibi durmuş alt tarafta doğadan parçalar görüyoruz alt tarafta ise inşaattan kalma malzemelerin kullanımı çok güzel bir mimari çalışma olmuş. Açıkçası ev benzeri farklı mekanlarda da kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

“Havalimanının arkasında bıraktığı izleri sanat eserine dönüştürmek çok güzel bir hareket olmuş”

Sergiyi gezen Olcay isimli bir başka yolcu ise, “Dünyanın en büyük havalimanının bu hale geldikten sonra arkasında bıraktığı izleri bu şekilde sanat eserine dönüştürmek çok güzel bir hareket olmuş, takdir ettik. Uzun uzun bakıp inceledim. Mesela plastiklerden oluşturulmuş nesli tükenen dinazor figürü var. Yani plastiklerin de dünyada yok olması çok zor maddelerdir gibi bir mesaj da verilmiş bu yapılırken. Bence çok güzel olmuş” şeklinde konuştu.

