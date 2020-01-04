(Özel) İstanbul Havalimanı’nın devasa terminal camları dağcılara emanet

Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı konumundaki İstanbul Havalimanı’nın binlerce metrekarelik devasa terminal camları, profesyonel dağcılık eğitimi almış görevliler tarafından temizleniyor.

Tam kapasiteyle devreye girdiği 6 Nisan 2019’dan beri küresel havacılık sektöründe ilgi odağı haline gelen İstanbul Havalimanı, farklı bir yönüyle de yolculardan ilgi görüyor. 1,4 milyon metrekareyle dünyanın sıfırdan yapılmış en büyük terminaline sahip havalimanındaki onlarca metre yükseklikteki ve yüzlerce metre genişliğindeki terminal camları, profesyonel dağcılar tarafından temizleniyor. Yaklaşık 30 metre yükseklikteki camlara tırmanan dağcılar, düzenli olarak binlerce metrekarelik terminalin cam yüzeyini büyük bir titizlikle temizliyor. Bu durum da yolcuların ilgisini çekiyor.

Her türlü güvenlik önlemi alındı

Normal temizlik görevlilerinin uzmanlık isteyen bu zorlu görevi yerine getiremeyeceğinin anlaşılması üzerine yetkililer, başka bir çözüme giderek benzer bir şekilde gökdelenlerin camlarını temizleyen bir şirket ile anlaştı. İstanbul Havalimanı’nın devasa terminalindeki camları silen profesyonel dağcılık eğitimi almış personeller için güvenlik önlemleri ise en ön planda tutuluyor. Terminalin çatısından sabitlenen güçlü halatlar üzerinde hareket eden temizlik görevlileri, kafalarındaki kasklarıyla görev yapıyor.