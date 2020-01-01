(Özel) İstanbul polisinden 2019’da terör örgütlerine darbe: 950 operasyonda 11 kiloya yakın patlayıcı bomba ele geçirildi

İstanbul’da, ‘terörle mücadele’ kapsamında, bölücü terör örgütü PKK/PYD, FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelede 2019 yılı içinde düzenlenen son bir yıllık operasyonlarda, 11 kiloya yakın patlayıcı madde, 28 el yapımı (EYP) bomba ve çok sayıda silah ele geçirildi. Çeşitli örgütlere mensup 2 bin 604 terörist şüphelinin etkisiz hale getirildiği baskınlarda, çeşitli menşeli 3 bin 701 fişek ve mermi, 20 av ve pompalı tüfek ve 6 molotofkokteylinin de olduğu çok sayıda mühimmat ve para ele geçirildi.

İstanbul Emniyetine bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün bölücü terör örgütü PKK/PYD, FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesini yansıtan son bir yıllık operasyon bilançosu ortaya çıktı.

İHA muhabirinin emniyet kaynaklarından derlediği bilgiye göre, İstanbul polisince irili ufaklı terör örgütlerine yönelik 1 yıl boyunca 950 operasyon gerçekleştirildiği, bu baskınlarda toplam 2 bin 604 şüphelinin yakalandığı ve 804 örgüt üyesinin tutuklandığı bildirildi. Yakalananlar arasında, İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ’Aranan Teröristler’ listesinde çeşitli kategoride yer alan 10’un üzerinde teröristin bulunduğu da belirtildi.

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ekiplerince yapılan ortak operasyonlarda, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesinde büyük aşama kaydedildiği ifade edilirken, istihbarat çalışmaları ile teknik ve fiziki takip sonrası 2019 yılının Ocak ayından bu yana yapılan operasyonlardaki hücre evlerinde yapılan aramalarda ele geçen patlayıcı ve silahların bilançosu da paylaşıldı.

Terörle Mücadele Şube ekiplerince yıl içinde gerçekleştirilen 950 operasyonda 10 kilo 980 gram patlayıcı madde, 28 el yapımı bomba (EYP), 6 molotofkokteyli, 83 tabanca, bu silahlara ait çeşitli makta ve çapta 3 bin 701 fişek, 20 pompalı ve av tüfeği, 42 kurusıkı tabanca, bomba düzeneklerinde saldırı amaçlı kullanılan 5 infilak kapsülü, 40 havai fişek ile binlerce sayfadan oluşan örgütsel dokumanlar ele geçirildi. Ayrıca aramalarda örgüt faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 562 bin 581 Türk Lirası, 18 bin 76 Euro ve 244 bin 59 Amerikan doları paraya da el konuldu.

Güvenlik güçlerinin 12 ay içinde yürüttüğü titiz ve kararlı çalışmalar sonucu 17’si PKK, 14’ü DEAŞ ve 3’ü sol örgütler olmak üzere 34 terör olayı önlendi.

FETÖ soruşturmaları kapsamında 638 kişi hakkında işlem

FETÖ/PDY’ye yönelik bu yıl içinde 12 aylık zaman diliminde İstanbul Terörle Mücadele ile MİT İstanbul Bölge Başkanlığınca yapılan ortak operasyonlarda çoğu “ankesör soruşturmaları” olmak üzere 638 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 301 çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 129 örgüt üyesi serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Polisinin, FETÖ/PDY operasyonları arasında mahrem yapılanma, ByLock, büfe-ankesör, örgüt evi yapılanmalarına yönelik olanları dikkati çekti.

Radikal örgütlere göz açtırılmadı

Aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik baskınlarda 141 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 141 şüpheliden 30’u tutuklanırken 41 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında yakalanan ve Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelerde faaliyet gösterdikten sonra Türkiye’ye giriş yaptıkları belirlenen 47 yabancı terörist savaşçı yakalandı. Bunlar, ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Terör Polisi aşırı sol terör örgütlerine göz açtırmadı

İstanbul Terörle Mücadele Polisi, yıl içinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla aşırı sol terör örgütlerine de göz açtırmadı. Güvenilir kaynaklara dayanan verilere göre, tarihin en ağır darbelerini yiyen DHKP-C ve MLKP, eyle kabiliyetini yitirdi.

Yapılan istihbarat çalışmaları ile teknik ve fiziki takip sonrası operasyonlarını gerçekleştiren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10’u İçişleri Bakanlığı’nın “Aranan Teröristler” listesindeki biri mavi, biri yeşil ve sekizi gri kategoride yer alanlar olmak üzere 22 DHKP-C üyesini yakalayarak adli makamlara teslim etti. Bunların içinde örgütün kurucusu ve lideri Dursun Karataş’ın 2008’de ölümünden sonra DHKP-C’nin elebaşılığına getirilen ve ‘yeşil’ kategoride yer alan Ümit İlter öne çıkan isim olarak dikkat çekiyor.

İşte İstanbul Terörle Mücadele Polisi tarafından terör örgütlerine 2019’da yapılan operasyonlar:

15 Ocak 2019:

Bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanması DGH’ya bağlı olarak Beyoğlu’nda molotof kokteylli korsan gösteri eylemlerini koordine eden, örgüte para toplama faaliyetleri gösterdikleri tespit edilen 9 şüpheli, 3 ilçede 12 ayrı adrese yapılan operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 2 kişi ‘adli kontrol’ kararı ile serbest bırakıldı.

26 Ocak 2019:

PKK/KCK sözde ‘Özel Kuvvetler Hücresi’ içerisinde faaliyet gösterdiği ve Vodafone Park saldırısı ile bağlantılı olduğu tespit edilen bir kişi MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında Güngören’de yapılan operasyonda gözaltına alındı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

29 Ocak 2019:

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yönelik keşif çalışması yaptığı tespit edilen DEAŞ mensubu bir hücre üyesi, MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında yakalandı. DEAŞ terör örgütü adına çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve kamu kurumları etrafında keşif faaliyetleri gösterdiği ve eylem arayışı içerisinde olduğu tespit edilen Suriye uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

05 Şubat 2019:

Aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’a yakın yayın organı AHİD Dergisine operasyon düzenlendi. Operasyonel çalışmalarda örgüt adına çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak propaganda, ideolojik eğitim, lojistik destek faaliyetleri gösterdikleri ayrıca örgüte taban kazanma, toplantı ve yasa dışı eylemlerini gizlemek amacıyla kurulan AHİD dergisi içerisinde sorumlu oldukları tespit edilen 24 şüpheli, 9 ayrı ilçe 27 farklı adres ile Kocaeli’nde yapılan operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerden 13’ü tutuklanarak cezaevine konuldu. Aynı operasyon kapsamında yakalanan 11 DEAŞ’lı ise ‘adli kontrol’ kararı ile serbest bırakıldı.

15 Şubat 2019:

Bölücü terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığında olduğu belirlenen, örgütün gençlik yapılanması DGH içinde faaliyet gösteren, bölücü başı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasını protesto etmek isteyen 28 şüpheli İstanbul’da 9 ilçede 36 adres ile Kocaeli ve Bitlis’te yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 Mart 2019:

PKK/KCK’ya yönelik operasyonlarda, örgütün gerçekleştirdiği Beşiktaş ve Vezneciler eylemlerine lojistik destek sağlamakla suçlanan, örgütün sözde ‘Özel Kuvvetler’ mensuplarına lojistik destek sağlayan PKK kadroları arasında bilgi aktarımı faaliyetlerini gösterdiği saptanan 2 şüpheli Avcılar ve Fatih’te gözaltına alındı. Her iki şüpheli de tutuklandı.

06 Mayıs 2019:

Bölücü örgüt adına Hatay’da Kürt kökenli vatandaşlardan haraç toplayan ve daha sonra İstanbul’a geldiği belirlenen Suriye uyruklu 2 hücre üyesi Bağcılar’da yapılan operasyonlarda gözaltına alındı ve tutuklandı.

19 Haziran 2019:

2016 yılında terör örgütü PKK’nın Vodafone Park Stadyumu çevresinde gerçekleştirdiği saldırısıyla bağlantılı olduğu kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Örgüte yönelik geçmiş tarihlerde Mardin kırsalında yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital malzemelerde sicil bilgileri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonel çalışmada 7 kişi 1 tabanca ve 28 fişek ile birlikte gözaltına alındı. Yapılan tahkikat sonrası Beşiktaş Vodafone Stadında meydana gelen patlama olayını organize eden teröristlerle irtibatlı olduğu tespit edilen A.S. isimli hücre üyesi tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

26 Şubat 2019 ile 14 ve 20 Haziran 2019:

Aşırı sol terör örgütlerinden DHKP/C’ye yönelik çok yönlü operasyonlar düzenlendi. Örgüte yakınlığı ile bilinen İdil Kültür Merkezi, Yürüyüş Dergisi ve Halkın Hukuk Bürosuna yönelik 26 Şubat tarihinde yapılan operasyonda, Grup Yorum yapılanması içerisinde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösteren S.G. ile örgütün yurt dışı yapılanması olan Uluslararası İlişkiler Komitesi Anti Emperyalist Cephe içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren B.V. yakalandı. Ayrıca bina içerisinde tespit edilen sığınakta; örgüte üye olmak suçundan aranma kaydı olan ve DHKP/C terör örgütü Türkiye Merkez Komitesi içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen C.S.E., örgütün Hukuk yapılanması olan Halkın Hukuk Bürosu içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte üye olmaktan aranması bulunan B.T., Grup Yorum yapılanması içerisinde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösteren ve terör arananlar listesinde ‘Gi’ kategoride yer alan “Engin” kod adlı İbrahim G., terör arananlar listesinde ‘Yeşil’ kategoride bulunan ve örgütün Türkiye Merkez Komitesi içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten “Güven” kod adlı Ümit İ., örgütün Halkın Mühendis Mimarları içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve aranması bulunan B.Y. örgütün Grup Yorum yapılanması içerisinde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösterdiği, ayrıca İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘terörden arananlar’ listesinde ‘Gri’ kategoride yer alan Emel Y. isimli hücre üyeleri gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı tutuklandı.

Operasyonda gözaltına alınan örgüt üyelerinden elde edilen bilgiler ışığında 14 Haziran’da örgütün legal alan yapılanması olarak bilinen ‘Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş’ adlı yayın organına yapılan operasyonda çelik plakalar ile güçlendirilmiş gizli sığınaklar tespit edildi. Bu bölmelerin bulunduğu yerde yapılan aramada; örgütün üst düzey sorumlularından olan ve terörden arananlar listesinde ‘Gri’ kategoride yer alan Ali A. ile birlikte örgüte üye olmak suçundan aranma kaydı bulunan 4 örgüt üyesi gözaltına alınarak tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler ve aramalarda elden edilen bilgiler doğrultusunda örgütün Hukuk yapılanması olan Halkın Hukuk Bürosuna yönelik 20 Haziran tarihinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda, binada tespit edilen gizli bölmeler içerisinde örgütün terör arananlar listesinde ‘Gri’ kategoride bulunan ve DHKP-C’nin üst düzey yöneticilerinden olduğu ifade edilen Kamile K. ve hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgütün avukatlarından E.T. ile Hukuk Bürosu içerisinde bulunan 3’ü avukat 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan soruşturma sonunda 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

20 Haziran 2019:

Bu tarihte radikal örgütlerden El-Kaide/HAD’a yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Örgüt adına para transferi gerçekleştiren 1 kişi, Suriye’nin İdlib kentine bağlı Kefranbul’da El-Kaide/HAD terör örgütünün talimatı ile İstanbul’a gelerek örgütün “Yeni Zelanda’da camide Müslümanlara yapılan saldırıya karşılık Hristiyanların kiliselerine aynı şekilde İstanbul’da saldırı yapılması için illegal para transferine aracılık edebileceği yönünde bilgiler elde edilen H.A. isimli şüpheli yakalandı. Başakşehir’de yapılan operasyon ile gözaltına alınan H.A., çıkarıldığı mahkemece ‘örgüt üyeliğinden’ tutuklanarak cezaevine konuldu.

02 Temmuz 2019:

Terörle Mücadele Polisi, Afyonkarahisar’da radikal akımlardan ‘tekfirci/selefilik’ görüşleri doğrultusunda hareket eden ve El Kaide’de çatısı altında eylem yapan Fetih El Şam/El Nusra Cephesi/Heyeti Tahrir Şam terör örgütü yanlısı bir grubun, Türkiye ve yabancı ülkelerden çatışma bölgelerine yardım ve propaganda amacıyla kurduğu Whatsapp grubunda üye olduğu tespit edilen M.E. isimli hücre üyesinin sosyal medya hesabını inceleyerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüpheli M.E.’nin DEAŞ terör örgütü ile ilgili paylaşımlar yaptığı, terör örgütü ile iltisaklı şahıslarla irtibatlı olduğu ve örgüt tarafından sansasyonel bir eylemde kullanılabileceği bilgisi üzerine Bağcılar ilçesinde yapılan operasyonda gözaltına alınarak tutuklandığı kaydedildi.

03 Temmuz 2019:

DEAŞ ve El Kaide terör örgütü ile irtibatlı oldukları tespit edilen ve bu iki örgüt adına eylem arayışında oldukları, aynı zamanda sosyal medya üzerinden örgütsel nitelikte paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul’un 4 farklı ilçesinde eş zamanlı yapılan operasyon gerçekleştirildi. Özel haerkat polislerince hücre evlerine yapılan baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i tutuklandı, 3’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Radikal terör örgütünün bombacısı Şişli’de yakalandı

10 Temmuz 2019:

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı kişileri tespit eden İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce DEAŞ’la bağlantılı bir operasyonda yakalanarak tutuklanan bir şüphelinin etkin pişmanlık yasası kapsamında verdiği bilgilerden yola çıkarak, hücre üyesinin itirafları doğrultusunda örgüt adına patlayıcı madde yaptığı şeklinde bilgiler elde edilen A.A. adlı bir bombacıyı yakalayarak gözaltında aldı. İstanbul Şişli’de yakalanan DEAŞ’ın bombacısı A.A., tahkikat sonrası tutuklanarak cezaevine konuldu.

13 Temmuz 2019:

Bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması DGH mensubu şahıslar tarafından geçmiş tarihte Beyoğlu’nda silahlı saldırı ile bir kişinin öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde yapılan operasyonda gözaltına alındı. Soruşturmada 1 PKK’lı tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

17 Temmuz 2019:

Suriye ve Irak gibi Ortadoğu’nun çatışmalı bölgelerine girip çıkan, DEAŞ terör örgütü adına çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak örgüte maddi yardım faaliyetlerinde bulunan, kaçakçılar vasıtasıyla örgüt üyelerini sahte belgelerle illegal yollardan Türkiye’ye geçiren, sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları ve ‘Telegram’ adlı program üzerinden yardım kampanyaları düzenledikleri değerlendirilen 5 şüpheli, 4 ayrı ilçe 5 hücre evine yapılan operasyonda yakalandı. Baskınlarda 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 117 fişek ele geçirildi. Tahkikat sonrası 5 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 3 DEAŞ’lı hakkında adli kontrol kararı verildi.

29 Temmuz 2019:

Bölücü terör örgütü PKK/KCK terör örgütü tarafından geçmiş tarihte gerçekleştirilen ve sivil vatandaşların hayatını kaybettiği eylemde keşif istihbarat yaptığı tespit edilen 1 hücre üyesi, Sabiha Gökçen Havalimanında yapılan operasyonla gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

16 Ağustos 2019:

MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Terörle Mücadele Şubesi tarafından yapılan koordineli operasyonda, PKK terör örgütü adına sansasyonel eylem gerçekleştirmek için Suriye’den İstanbul’a geldiği tespit edilen 1 saldırgan Üsküdar’da sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan tahkikat sonrası aynı PKK’lı tutuklandı.

21 Ağustos 2019:

Kadıköy’de HDP organizesinde toplanarak slogan atan ve çöp konteynerları ile barikat kurmaya çalışan gruba müdahale edilmiş, olayda gruba tepki gösteren bir vatandaşımızı bıçakla yaralayan ve terör örgütü PKK’nın Devrimci Gençlik Yapılanması (DGH) içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheli Bahçelievler HDP ilçe binasında yapılan operasyonda gözaltına alındı. Daha önce de pek çok polisiye soruşturma geçirdiği belirlenen örgüt üyesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

21 Ağustos 2019:

20 Ağustos’ta Osmaniye’de yapılan yol kontrollerinde bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve mühimmat ile birlikte gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi bir şahısla bağlantılı olduğu yönünde bilgiler elde edilen Suriye uyruklu 1 kişi, patlayıcı madde taşınması için kullanılabileceği değerlendirilen 22 boş muhafaza kapları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan tahkikat sonrasında örgüt üyesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.