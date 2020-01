(Özel) İstanbul polisinden 2019’da terör örgütlerine darbe: 950 operasyonda 11 kiloya yakın patlayıcı bomba ele geçirildi

Terör Polisi aşırı sol terör örgütlerine göz açtırmadı

İstanbul Terörle Mücadele Polisi, yıl içinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla aşırı sol terör örgütlerine de göz açtırmadı. Güvenilir kaynaklara dayanan verilere göre, tarihin en ağır darbelerini yiyen DHKP-C ve MLKP, eyle kabiliyetini yitirdi.

Yapılan istihbarat çalışmaları ile teknik ve fiziki takip sonrası operasyonlarını gerçekleştiren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10’u İçişleri Bakanlığı’nın “Aranan Teröristler” listesindeki biri mavi, biri yeşil ve sekizi gri kategoride yer alanlar olmak üzere 22 DHKP-C üyesini yakalayarak adli makamlara teslim etti. Bunların içinde örgütün kurucusu ve lideri Dursun Karataş’ın 2008’de ölümünden sonra DHKP-C’nin elebaşılığına getirilen ve ‘yeşil’ kategoride yer alan Ümit İlter öne çıkan isim olarak dikkat çekiyor.

İşte İstanbul Terörle Mücadele Polisi tarafından terör örgütlerine 2019’da yapılan operasyonlar:

15 Ocak 2019:

Bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın gençlik yapılanması DGH’ya bağlı olarak Beyoğlu’nda molotof kokteylli korsan gösteri eylemlerini koordine eden, örgüte para toplama faaliyetleri gösterdikleri tespit edilen 9 şüpheli, 3 ilçede 12 ayrı adrese yapılan operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 2 kişi ‘adli kontrol’ kararı ile serbest bırakıldı.

26 Ocak 2019:

PKK/KCK sözde ‘Özel Kuvvetler Hücresi’ içerisinde faaliyet gösterdiği ve Vodafone Park saldırısı ile bağlantılı olduğu tespit edilen bir kişi MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında Güngören’de yapılan operasyonda gözaltına alındı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

29 Ocak 2019:

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yönelik keşif çalışması yaptığı tespit edilen DEAŞ mensubu bir hücre üyesi, MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında yakalandı. DEAŞ terör örgütü adına çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve kamu kurumları etrafında keşif faaliyetleri gösterdiği ve eylem arayışı içerisinde olduğu tespit edilen Suriye uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

05 Şubat 2019:

Aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’a yakın yayın organı AHİD Dergisine operasyon düzenlendi. Operasyonel çalışmalarda örgüt adına çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak propaganda, ideolojik eğitim, lojistik destek faaliyetleri gösterdikleri ayrıca örgüte taban kazanma, toplantı ve yasa dışı eylemlerini gizlemek amacıyla kurulan AHİD dergisi içerisinde sorumlu oldukları tespit edilen 24 şüpheli, 9 ayrı ilçe 27 farklı adres ile Kocaeli’nde yapılan operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerden 13’ü tutuklanarak cezaevine konuldu. Aynı operasyon kapsamında yakalanan 11 DEAŞ’lı ise ‘adli kontrol’ kararı ile serbest bırakıldı.

15 Şubat 2019:

Bölücü terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığında olduğu belirlenen, örgütün gençlik yapılanması DGH içinde faaliyet gösteren, bölücü başı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasını protesto etmek isteyen 28 şüpheli İstanbul’da 9 ilçede 36 adres ile Kocaeli ve Bitlis’te yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 Mart 2019:

PKK/KCK’ya yönelik operasyonlarda, örgütün gerçekleştirdiği Beşiktaş ve Vezneciler eylemlerine lojistik destek sağlamakla suçlanan, örgütün sözde ‘Özel Kuvvetler’ mensuplarına lojistik destek sağlayan PKK kadroları arasında bilgi aktarımı faaliyetlerini gösterdiği saptanan 2 şüpheli Avcılar ve Fatih’te gözaltına alındı. Her iki şüpheli de tutuklandı.

06 Mayıs 2019:

Bölücü örgüt adına Hatay’da Kürt kökenli vatandaşlardan haraç toplayan ve daha sonra İstanbul’a geldiği belirlenen Suriye uyruklu 2 hücre üyesi Bağcılar’da yapılan operasyonlarda gözaltına alındı ve tutuklandı.

19 Haziran 2019:

2016 yılında terör örgütü PKK’nın Vodafone Park Stadyumu çevresinde gerçekleştirdiği saldırısıyla bağlantılı olduğu kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Örgüte yönelik geçmiş tarihlerde Mardin kırsalında yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital malzemelerde sicil bilgileri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonel çalışmada 7 kişi 1 tabanca ve 28 fişek ile birlikte gözaltına alındı. Yapılan tahkikat sonrası Beşiktaş Vodafone Stadında meydana gelen patlama olayını organize eden teröristlerle irtibatlı olduğu tespit edilen A.S. isimli hücre üyesi tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

26 Şubat 2019 ile 14 ve 20 Haziran 2019:

Aşırı sol terör örgütlerinden DHKP/C’ye yönelik çok yönlü operasyonlar düzenlendi. Örgüte yakınlığı ile bilinen İdil Kültür Merkezi, Yürüyüş Dergisi ve Halkın Hukuk Bürosuna yönelik 26 Şubat tarihinde yapılan operasyonda, Grup Yorum yapılanması içerisinde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösteren S.G. ile örgütün yurt dışı yapılanması olan Uluslararası İlişkiler Komitesi Anti Emperyalist Cephe içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren B.V. yakalandı. Ayrıca bina içerisinde tespit edilen sığınakta; örgüte üye olmak suçundan aranma kaydı olan ve DHKP/C terör örgütü Türkiye Merkez Komitesi içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen C.S.E., örgütün Hukuk yapılanması olan Halkın Hukuk Bürosu içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte üye olmaktan aranması bulunan B.T., Grup Yorum yapılanması içerisinde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösteren ve terör arananlar listesinde ‘Gi’ kategoride yer alan “Engin” kod adlı İbrahim G., terör arananlar listesinde ‘Yeşil’ kategoride bulunan ve örgütün Türkiye Merkez Komitesi içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten “Güven” kod adlı Ümit İ., örgütün Halkın Mühendis Mimarları içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve aranması bulunan B.Y. örgütün Grup Yorum yapılanması içerisinde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösterdiği, ayrıca İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘terörden arananlar’ listesinde ‘Gri’ kategoride yer alan Emel Y. isimli hücre üyeleri gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı tutuklandı.

Operasyonda gözaltına alınan örgüt üyelerinden elde edilen bilgiler ışığında 14 Haziran’da örgütün legal alan yapılanması olarak bilinen ‘Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Yürüyüş’ adlı yayın organına yapılan operasyonda çelik plakalar ile güçlendirilmiş gizli sığınaklar tespit edildi. Bu bölmelerin bulunduğu yerde yapılan aramada; örgütün üst düzey sorumlularından olan ve terörden arananlar listesinde ‘Gri’ kategoride yer alan Ali A. ile birlikte örgüte üye olmak suçundan aranma kaydı bulunan 4 örgüt üyesi gözaltına alınarak tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler ve aramalarda elden edilen bilgiler doğrultusunda örgütün Hukuk yapılanması olan Halkın Hukuk Bürosuna yönelik 20 Haziran tarihinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda, binada tespit edilen gizli bölmeler içerisinde örgütün terör arananlar listesinde ‘Gri’ kategoride bulunan ve DHKP-C’nin üst düzey yöneticilerinden olduğu ifade edilen Kamile K. ve hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgütün avukatlarından E.T. ile Hukuk Bürosu içerisinde bulunan 3’ü avukat 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan soruşturma sonunda 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

20 Haziran 2019:

Bu tarihte radikal örgütlerden El-Kaide/HAD’a yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Örgüt adına para transferi gerçekleştiren 1 kişi, Suriye’nin İdlib kentine bağlı Kefranbul’da El-Kaide/HAD terör örgütünün talimatı ile İstanbul’a gelerek örgütün “Yeni Zelanda’da camide Müslümanlara yapılan saldırıya karşılık Hristiyanların kiliselerine aynı şekilde İstanbul’da saldırı yapılması için illegal para transferine aracılık edebileceği yönünde bilgiler elde edilen H.A. isimli şüpheli yakalandı. Başakşehir’de yapılan operasyon ile gözaltına alınan H.A., çıkarıldığı mahkemece ‘örgüt üyeliğinden’ tutuklanarak cezaevine konuldu.

02 Temmuz 2019:

Terörle Mücadele Polisi, Afyonkarahisar’da radikal akımlardan ‘tekfirci/selefilik’ görüşleri doğrultusunda hareket eden ve El Kaide’de çatısı altında eylem yapan Fetih El Şam/El Nusra Cephesi/Heyeti Tahrir Şam terör örgütü yanlısı bir grubun, Türkiye ve yabancı ülkelerden çatışma bölgelerine yardım ve propaganda amacıyla kurduğu Whatsapp grubunda üye olduğu tespit edilen M.E. isimli hücre üyesinin sosyal medya hesabını inceleyerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüpheli M.E.’nin DEAŞ terör örgütü ile ilgili paylaşımlar yaptığı, terör örgütü ile iltisaklı şahıslarla irtibatlı olduğu ve örgüt tarafından sansasyonel bir eylemde kullanılabileceği bilgisi üzerine Bağcılar ilçesinde yapılan operasyonda gözaltına alınarak tutuklandığı kaydedildi.

03 Temmuz 2019:

DEAŞ ve El Kaide terör örgütü ile irtibatlı oldukları tespit edilen ve bu iki örgüt adına eylem arayışında oldukları, aynı zamanda sosyal medya üzerinden örgütsel nitelikte paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul’un 4 farklı ilçesinde eş zamanlı yapılan operasyon gerçekleştirildi. Özel haerkat polislerince hücre evlerine yapılan baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i tutuklandı, 3’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.