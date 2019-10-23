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(Özel) İstanbul semaları kızıla büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 09:07 | Son Güncelleme

Gün batımında kızıla bürünen İstanbul semalarına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün ışıklandırılması eşlik edince ortaya masalsı görüntüler çıktı.İstanbul’un en önemli simgelerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gün batımında kırmızı ışıklar ile aydınlatıldı.

Gün batımında kızıla bürünen İstanbul semalarına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün ışıklandırılması eşlik edince ortaya masalsı görüntüler çıktı.
İstanbul’un en önemli simgelerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gün batımında kırmızı ışıklar ile aydınlatıldı. Gün batımı ile İstanbul semaları kızıla bürünürken, köprünün de kırmızı ışıklarla manzaraya eşlik etmesi kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Havadan çekilen görüntülerde köprünün kırmızı ışıklar ile aydınlatılırken üzerinden geçen araçların da sarı ışıkları manzarayı süsledi. Bulutlar ise gün batımını süsleyerek manzaraya masalsı bir görüntü kattı.

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