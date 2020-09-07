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(Özel) İstanbul trafiğinde “çiğ köfteli” kadın trafik magandası kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 12:26 | Son Güncelleme

İstanbul’un çeşitli noktalarında otomobille seyir halindeyken tepsiden çiğ köfte yiyerek seyir eden kadın maganda trafiği tehlikeye düşürdü.

(Özel) İstanbul trafiğinde “çiğ köfteli” kadın trafik magandası kamerada

İstanbul’un çeşitli noktalarında otomobille seyir halindeyken tepsiden çiğ köfte yiyerek seyir eden kadın maganda trafiği tehlikeye düşürdü. Tek bacağıyla bağdaş kuran, seyir halindeyken direksiyondan ellerini çekip oynayarak aracını kullanan maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan paylaştı.
İstanbul’da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenilsi daha eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak mega kentin çeşitli ilçelerinde otomobille seyir eden kadın bir sürücü, tek ayağıyla bağdaş kurarak trafikte ilerledi. Araç kullanırken eğlenen, zaman zaman başını kameraya çevirerek gözünü yoldan ayıran, eline aldığı tespihi sallayan kadın sürücü trafiği tehlikeye düşürdü.

Tepsiden çiğ köfte yiyerek seyretti
Aynı kadın sürücü, paylaştığı bir başka görüntüsünde ise yine tek ayağını uzatarak seyrettiği esnada bir de yanına koyduğu tepsiden çiğ köfte yedi. Sürücü çaldığı müziklerle de ellerini direksiyondan çekerek eğlendi. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan maganda, şov uğruna yapmadığını bırakmadı. Maganda sürücü o anları kaydettirip bir de sosyal medyada paylaştı.
Polis, trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü arıyor.

(Özel) İstanbul trafiğinde “çiğ köfteli” kadın trafik magandası kamerada

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