HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) İstanbul trafiğinde havaya ateş açan maganda ve “makas” terörü kamerada

(Özel) İstanbul trafiğinde havaya ateş açan maganda ve “makas” terörü kamerada

08.02.2021 09:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un çeşitli noktalarında 2 magandadan biri seyir halindeyken tabancayla havaya ateş açarak terör estirdi.

İstanbul’un çeşitli noktalarında 2 magandadan biri seyir halindeyken tabancayla havaya ateş açarak terör estirdi. Diğer maganda ise mega kentin çeşitli noktalarında otomobille “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Magandalar o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.
İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikte otomobille makas atan magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak başta E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu olmak üzere kentin çeşitli noktalarında otomobilli bir maganda, araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

Biri trafikte havaya ateş açtı diğeri “makas “attı
Magandanın paylaştığı bir başka görüntüde ise trafikte seyir ettiği esnada yanındaki arkadaşı tabancayla araçtan havaya ateş açtı. Dehşet saçan şahıs hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye attı. Trafikte adeta terör estiren magandalar olası bir kazaya ramak kalan o anları sosyal medyadan paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattıSarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattı
Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ operasyonu! Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ operasyonu!
Kimyon çayı faydaları nedir? Kimyon çayı nasıl yapılır?Kimyon çayı faydaları nedir? Kimyon çayı nasıl yapılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de 'omurilik sarımsağı' yanıtıyla olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı

Kim Milyoner Olmak İster'de 'omurilik sarımsağı' yanıtıyla olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı

20 itfaiye eri 13 yaşındaki kıza tecavüz etmişti! Skandal karar

20 itfaiye eri 13 yaşındaki kıza tecavüz etmişti! Skandal karar

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

Kırıkkale’de MHP’li belediye başkanı saldırıya uğradı

Kırıkkale’de MHP’li belediye başkanı saldırıya uğradı

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

Bakan Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

Bakan Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

Sokak köpekleri, hamile kediyi parçalayarak öldürdü

Hamile kediyi parçalayarak öldürdüler

Uzmanından kritik uyarı! 'Mutasyonlu virüsün bulaşma hızı arttı'

Uzmanından kritik uyarı! 'Mutasyonlu virüsün bulaşma hızı arttı'

İçişleri Bakanlığı yasaklamıştı! Çakarlı araçlar yine ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı yasaklamıştı! Yine ortaya çıktılar

İstanbul'da korku dolu anlar! Yanmaktan son anda kurtuldu

İstanbul'da korku dolu anlar! Yanmaktan son anda kurtuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cezaevinden gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cezaevinden gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı

Son dakika... 3 ilde başlatıldı! 'Eren-8 Amanoslar Operasyonu'na 1670 personel katılıyor

Bakanlık duyurdu, 3 ilde başlatıldı! 1670 personel katılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.