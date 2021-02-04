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  4. (Özel) İstanbul trafiğinde "makas" terörü kamerada

(Özel) İstanbul trafiğinde "makas" terörü kamerada

04.02.2021 09:41 | Son Güncelleme:
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Kartal’da D-100 karayolunda otomobilli bir maganda araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

Kartal’da D-100 karayolunda otomobilli bir maganda araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Magandanın dehşete düşüren o anları trafikte olan bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikte otomobille makas atan magandalara bir yenisi daha eklendi. Ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Kartal’da D-100 karayolunda 06 PST 84 plakalı otomobille seyreden bir sürücü, yoğun trafikte araçların arasında makas atmaya başladı. Dakikalarca bu şekilde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren maganda hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe saydı. Trafik magandasının makas terörü trafikte olan bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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