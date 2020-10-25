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(Özel) İstanbul trafiğinde “pes” dedirten görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 09:39 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de abartı egzozlu tanker sürücüsü, araçların arasında “slalom” (zikzak) yaparak trafiği tehlikeye düşürdü.

(Özel) İstanbul trafiğinde “pes” dedirten görüntü

Küçükçekmece’de abartı egzozlu tanker sürücüsü, araçların arasında “slalom” (zikzak) yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Polis, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada paylaşan magandayı yakalamak için çalışma başlattı.
Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. İstanbul’da araçlarla trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece Sefaköy Tevfik Bey Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi üzerinde önceki gün kaydedilen görüntülerde, abartı egzoz takılı olan tankerle ilerleyen sürücü, akan trafikte “slalom” yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Tanker olmasına rağmen hem abartı egzoz kullanan hem de desibeli yüksek hoparlörlerle çevreye rahatsızlık veren şahıs, dakikalarca bu şekilde ilerledi. Şov uğruna hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı. Polis, magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

(Özel) İstanbul trafiğinde “pes” dedirten görüntü

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