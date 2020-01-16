(Özel) İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çekicinin kaldırdığı araçtan düşüp yaralanan kadını ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Acıbadem’de çekicinin kaldırdığı araçtan yere düşerek yaralanan Leyla Çetinkol’u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Burada basına açıklama yapan Vali Yerlikaya, “Bu olaydan çıkarılacak tek ders şu, biz bunun bir daha yaşanmasını istemiyoruz” dedi.

Acıbadem’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Leyla Çetinkol park halindeki otomobilin içerisinde oturduğu sırada bir çekici, aracı kaldırmaya başlamıştı. Çetinkol kapısı açılan araçtan yere düşerek yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hastanede tedavi gören Leyla Çetinkol’u ziyaret etti.

Hastanede ziyaretin ardından basına açıklama yapan Vali Yerlikaya, “Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Fevkalade üzüldük. Vücudunda 2 tane kırık var, onunla ilgili ameliyat olacak. Konuyla ilgili soruşturma başlattık. Müfettişlerimiz ilgileniyor. Neticelendirildiği zaman tekrar kamuoyuyla paylaşacağız. Bu olaydan çıkarılacak tek ders şu, biz bunun bir daha yaşanmasını istemiyoruz. Arkadaşlarım bununla ilgili eğitim süreçlerini tekrar gözden geçiriyorlar. Vatandaşlarımızın böyle bir hadiseyle karşı karşıya gelmesini istemiyoruz. Son derece sabırla ve metanetle yaklaştılar. Bu olaydan çıkarılması gereken derslerle ilgili vali olarak fikirlerimi paylaştım. Bize dua etti. Morali gayet iyi, bu sevindirici nokta. Acil şifalar diliyoruz” dedi.