HABER

(Özel) İstanbul yeni eğitim öğretim yılına hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 09:19 | Son Güncelleme

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala tüm hazırlıkların tamamlanması için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

(Özel) İstanbul yeni eğitim öğretim yılına hazır

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala tüm hazırlıkların tamamlanması için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Sezonun öğretmenler açısından başladığını kaydeden Yazıcı, bu yıl kente gelen 4 bin öğretmenle yeni bir başlangıç yapılacağını söyledi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı’nın başlamasına sayılı günler kala Maltepe Üniversitesinde katıldığı programda, yeni dönem için hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi. Maltepe Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen Okul Öncesi Eğitim Çalıştayı’nda İhlas Haber Ajansı’na konuşan Levent Yazıcı, okula uyum çalışmalarının 5 - 6 Eylül tarihlerinde yapılacağını söyledi.
2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı’nın öğretmenler açısından başladığını ifade eden İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “Öğretmenlerimizin seminer çalışmaları başlıyor. Aynı zamanda bu hafta içerisinde, 5 - 6 Eylül tarihlerinde okula uyum çalışmalarımız olacak. Özellikle ana sınıfı, beşinci sınıf, hazırlık sınıfı ve dokuzuncu sınıf öğrencilerimiz 5 - 6 Eylül tarihlerinde okulu, okuldaki öğretmenlerini, okul görevlilerimizi, okul çevresini tanıyacaklar. Arkadaşlarıyla tanışıp kaynaşacaklar ve bu iki gün boyunca aslında okula bir intibak dönemi yaşayacaklar. Bu özel çevrede bulunmanın aslında mutluluğunu da yaşayacaklar. Her öğretim düzeyi arasındaki geçiş, mutlaka öğrencilerimiz açısından belli bir hazırlık gerektirebiliyor. Bu sene de belirttiğim iki gün içerisinde gerçekleşecek” dedi.
Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “Diğer yandan eğitim öğretim dönemimize ilişkin çalışmalarımız ağırlıklı bir düzeyde tamamlandı. Ancak bu hafta bazı okullarımızla ilgili ek yaptığımız çalışmalar var. Bu yönüyle bu haftamızı da hazırlıkla geçireceğiz, hafta sonu dahil. Böylelikle 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılımıza bütünüyle hazırlanmış olacağız. Yine bu sene öğretmenlerimiz de eğitim öğretim dönemine seminer çalışmalarının dışında, birlikte zümre toplantılarımız, il düzeyinde uygulanacak projelerin tartışılması, rehberlik çalışmalarımız, okullarımızda alınması gereken önlemler konusunda da öğretmenler kurulları, zümre kurulları gibi kurullarla bu hafta içerisindeki çalışmalarını sürdürecekler. Aynı zamanda bu sene öğretmenlerimize 4 bin daha öğretmenimiz eklendi. 4 bin yeni meslektaşımız geldi, onlar için de bir başlangıç olacak. Ben çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve tüm eğitim çalışanlarımız için sağlık, huzur, verim dolu bir yıl geçirmeyi umuyorum” diye konuştu.

PARTNER Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler Çocuğunuzu istismardan korumak için yapmanız gerekenler
Hasta yakınlarının ihtiyacı için cami ve külliye inşa ediliyorHasta yakınlarının ihtiyacı için cami ve külliye inşa ediliyor
(Özel) Van’da kahvehanelere kadın eli(Özel) Van’da kahvehanelere kadın eli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'dan 3 transfer birden

G.Saray'dan 3 transfer birden

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

18 yaşındaki gence sokak ortasında kanlı infaz!

18 yaşındaki gence sokak ortasında kanlı infaz!

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

AK Parti MYK'dan 4 isim için ihraç talebi

Açık açık tehdit etti: Artık kesinlikle kırmızı çizgimiz yok

Açık açık tehdit etti: Artık kesinlikle kırmızı çizgimiz yok

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teslim olan kadın teröristler her şeyi anlattı

Teslim olan kadın teröristler: Kaçacaklar

Ankara'da yolcu otobüsü devrilen TIR’a çarptı!

Yolcu otobüsü devrilen TIR’a çarptı! Yol trafiğe kapandı

Adana'da FETÖ operasyonu!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı

160 kamyon toprak çıktı, sonuç yok!

Fatih'te motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’da 500 polisle şafak vakti dev operasyon

500 polisle şafak vakti dev operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.