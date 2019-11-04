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(Özel) İstanbul’da 18 yaşındaki gencin sır ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 09:18 | Son Güncelleme

İstanbul’da 18 yaşındaki bir genç misafir olarak kaldığı evde ölü olarak bulundu.

İstanbul’da 18 yaşındaki bir genç misafir olarak kaldığı evde ölü olarak bulundu. Gencin sır ölümü ile ilgili polisin incelemeleri devam ediyor.
İstanbul Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi’nde geçtiğimiz gün abla ve kardeşin yanında misafir olarak kalan Bahadır Çağrı Cerit isimli 18 yaşındaki genç evde ölü olarak bulundu. Eve gelen arkadaşları yerde hareketsiz şekilde yatan Bahadır Çağrı Cerit’i görünce 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin öldüğünü tespit etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Apartmana gelen polis ekipleri sokak üzerinde ve Cerit’in öldüğü evde inceleme yaptı. 18 yaşındaki Bahadır Çağrı Cerit’in cesedi kesin ölümü belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.
Mahalle sakini Mehmet Can Ünal, “Çocuk 18 yaşındaymış. Akşam eve gelen yakınları çocuğu yüzüstü yatarken bulmuşlar. Sonra ambulans geldi. Biz tanımıyoruz ama mahallenin çocuğuymuş. 3 kişilermiş yeni taşınmışlar buraya” dedi.

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