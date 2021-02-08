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(Özel) İstanbul’da 50 milyon liralık “Çiftlik Bank” tarzı vurguna Beşiktaş polisinden darbe

08.02.2021 09:04 | Son Güncelleme:
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İstanbul’un çeşitli ilçelerinde popüler bir alışveriş uygulaması üzerinden indirimli altın ve çeşitli ürünler getirdiğini söyledikten sonra ilk siparişleri teslim ederek güven kazanan daha sonra yüklü siparişler alarak yaklaşık 50 milyon liralık vurgun yapıp ortadan kaybolan sevgili çift, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından lüks bir otele düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde popüler bir alışveriş uygulaması üzerinden indirimli altın ve çeşitli ürünler getirdiğini söyledikten sonra ilk siparişleri teslim ederek güven kazanan daha sonra yüklü siparişler alarak yaklaşık 50 milyon liralık vurgun yapıp ortadan kaybolan sevgili çift, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından lüks bir otele düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Operasyon anı kameralara yansırken, yaklaşık 8 ay boyunca 200’e yakın kişiyi dolandırdığı öğrenilen çiftin Ukrayna’ya kaçtığı ancak ülkeye alınmayarak sınır dışı edildiği sonrasında ise lüks bir otele yerleştiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan sevgili çift sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul’da Beşiktaş başta olmak üzere Şişli ve Kağıthane ilçelerinde Emre K. (28) ve sevgilisi Hilal A. (27), popüler bir alışveriş uygulaması üzerinden yaklaşık 8 ay boyunca başta altın olmak üzere yüzde 30-40 indirimli çeşitli ürün sattığını ilk başta yakın çevresine söyleyerek müşteri kazanmaya başladı. Müşterilerinden aldığı siparişleri yaklaşık 20 gün içerisinde teslim eden çift, bu şekilde birkaç kez alışveriş yaparak insanların güvenini kazandı.

Güvenini kazandıkları vatandaşlardan yüklü siparişler alıp kaçtılar
Çift güven kazandığı insanlardan bu kez yüklü miktarda siparişler almaya başladı. Ancak çift aldığı siparişleri bu kez müşterilerine teslim etmedi. Müşterilerinden gelen baskılar üzerine sevgili çift, önceki hafta Cumartesi günü dolandırdıkları paralarla birlikte İstanbul Havalimanı’ndan Ukrayna’ya kaçtı. Ancak çift ülkeye alınmayarak sınır dışı edilmesi üzerine Türkiye’ye geri dönmek zorunda kaldı. Uçaktan inerek havalimanına geri gelen çift, döndüklerini haber alarak toplanan mağdurlardan kurtularak taksiyle kaçtı.

Sınır dışı edilen çifti Beşiktaş polisi yakaladı
Olay hakkında toplamda 36 mağdur vatandaşın şikayette bulunması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı. Çiftin bindiği taksinin plakasını belirleyen Beşiktaş polisi, İstanbul’un en lüks otellerinden birini gittiği tespit etti. Çiftin otele başkasına ait bir kimlik ile giriş yaptığını ve rezidans odasında kalmaya başladıkları belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Çarşamba günü oteldeki rezidansa operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda Emre K. ve sevgilisi Hilal A. kıskıvrak yakalandı. Çiftin yapılan üst aramasında çıkan 8 bin 300 dolara ise el konuldu.

200 kişiden 50 milyon liralık vurgun
Emniyete götürülen çiftin burada sorgulandıktan sonra ifadeleri alındı. Emniyette adli işlemleri yapılan çift ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine teslim edildi. Çift sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan çiftten 36 mağdur vatandaşın şikayetçi olduğu, mağdur sayısının her geçen gün arttığı ve şu ana kadar şikayette bulunan şahısların dekontlarından yapılan tespit sonucu ilk etapta 5 milyon 700 bin lira civarında maddi zarar oluştuğu belirlendi. Devam eden incelemeler sonucunda ise yaklaşık 200 kişinin çift tarafından 50 milyon liraya yakın dolandırıldığı ortaya çıktı.

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