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(Özel) İstanbul’da alkollü aday sürücü dehşeti kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 09:43 | Son Güncelleme

Şişli’de yokuş aşağıya süratli bir şekilde seyreden alkollü aday sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi.

Şişli’de yokuş aşağıya süratli bir şekilde seyreden alkollü aday sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Kaza sonrası taşkınlık yapan genç sürücü mahalleli tarafından tekme, tokat ve yumruklarla darp edildi. Feci kaza güvenlik kameralarına yansırken, 1.92 promil alkollü çıkan gencin otomobili trafikten men edilip, aday sürücü belgesi de süresiz olarak iptal edildi.
Olay, önceki gün saat 09.00 sıralarında Şişli Feriköy’de meydana geldi. İddiaya göre 34 GJ 8668 plakalı otomobilin aday sürücüsü Merdan T.(20), 34 NK 0467 plakalı otomobilin sürücüsü akrabası Engin T. ile yarışmaya başladı. İkili cadde üzerinden sokağa girdikleri esnada Engin T., diğerinin önüne geçerek yoluna devam etti. O esnada yokuş aşağıya süratli bir şekilde inen sürücülerden Merdan T., kontrolünü kaybederek Engin T.’nin idaresindeki araca çarptı. Kaza sonucu park halindeki 6 araçla beraber toplamda 8 araç zarar gördü, 1 vatandaş ise hafif şekilde yaralandı. Hafif yaralı vatandaş kendi imkanlarıyla sağlık ocağına gitti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücü mahalleli tarafından tekme ve tokatlarla darp edildi
Ekipler beklenildiği esnada araçlarından inen Merdan T. ve Engin T.’nin yanlarına vatandaşlar geldi. Bir süre zarar verdiği araçlara bakan ikiliden Merdan T. çevrede garip davranışlar sergilemeye başladı. Vatandaşların uyardığı gençler küfürle karşılık verince ortalık bir anda karıştı. Sözlü tartışmanın yerini fiziki şiddetin aldığı olayda Merdan T., mahalleli tarafından tekme ve tokatlarla darp edildi. Yine diğer vatandaşlar tarafından uzaklaştırılan genç sürücü, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle aracının başına gelebildi. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Vatandaşlar saniyelerle kurtuldu
Görüntülerde, bir kadın yolun karşısına geçtikten kısa bir süre sonra otomobil hızlı bir şekilde yokuştan iniyor. Sürücü ardından önündeki araca çarparak diğer 6 aracın da hasar aldırıyor. Kazanın ardından sürücüler araçtan inerek etraftaki arabalara bakıyor. Çevredeki vatandaşlar ise koşarak olay yerine geliyor. Kısa bir süre sonra vatandaşlarla sürücü arasında tartışma çıkıyor. Mahalleli sürücüyü tekme, tokat ve yumruklarla darp ediyor. Koşuşturmanın ardından vatandaşlar olay yerine geri dönüyor.

“Kadınların yanında küfretmeye başladı”
Görgü şahidi Murat Aydın isimli bir vatandaş, "Yukarıdan bir arkadaş yaklaşık 120 kilometre ile gelirken 2 araca çarptı. Sonra süratini daha da hızlandırdı ve başka bir araca çarptı. Sonra da park halindeki araçlara vurdu. Tabi millet toplandı, arkadaşlar geçmiş olsun diledi. O esnada sürücü kabadayılık yapmaya başladı, biraz da sarhoştu. Millete küfür etmeye başlayınca insanlar ilk başta bir şey demedi. Ondan sonra kadınların yanında küfretmeye başladı. Sonra da kavga çıktı, polis gelince bunu alıp götürdü. Ancak vatandaşlar mağdur oldu” dedi.

Aday sürücünün belgesi süresiz olarak iptal edildi
Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Garip davranışlar sergilediği belirtilen sürücü Merdan T.’ye polis alkol muayenesi yaptı. Muayene sonucunda sürücünün 1.92 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü adayı olduğu da ortaya çıkan Merdan T.’nin ehliyeti süresiz olarak iptal edilirken, otomobili ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Feriköy Polis Merkezine götürülen genç sürücü adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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