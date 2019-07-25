(Özel) İstanbul’da alkollü sürücü dehşeti kamerada

Sütlüce’de yolun karşısına geçmeye çalışırken alkollü sürücünün çarptığı 21 yaşındaki genç 20 gün sonra komadan çıkarken, kazanın görüntüleri ortaya çıktı. 0.64 promil alkollü çıkan sürücü ise, ifadesinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Olay, 5 Temmuz Cuma günü saat 22.30 sıralarında Beyoğlu Sütlüce İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasap olan Sedat Y. (26), Piri Paşa Mahallesi Hasköy Parkı’nda arkadaşı Samet T. ile birlikte alkol aldı. Burada bir süre eğlenen Sedat Y., arkadaşı ile birlikte patronunun 34 BK 4509 plakalı hafif ticari aracına binerek yola çıktı. İkili İmrahor Caddesi Kağıthane istikameti üzerinde seyrettiği esnada refüjde bekleyen 21 yaşındaki Mehmet Ali Eroğlu yola indi. Aracın süratli bir şekilde geldiğini son anda fark eden genç, refüje geri çıkmak istedi. Ancak hız kesmeyen Sedat Y. idaresindeki araç, sert bir şekilde Eroğlu’na çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan genç, aracın üstüne düşüp defalarca takla atarak 50 metre sürüklendikten sonra ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Eroğlu’nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Sürücü Sedat Y. ve arkadaşı Samet T. kazadan yara almadan kurtulurken, araçta hasar meydana geldi. Kazanın ardından gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kazayla ilgili tutanak tuttu. Polis ekipleri tarafından muayenesi yapılan sürücü Sedat Y., 0.64 promil alkollü çıktı. Trafik polisi tarafından sürücüye “hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmak” maddesinden bin 2 lira ve “aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek” maddesinden ise 235 lira idari para cezası kesildi. Yaya Eroğlu ise, “yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamak” maddesinden kusurlu bulundu. İşlemlerin ardından sürücü Sedat Y. gözaltına alınarak Haliç Polis Merkezi’ne götürüldü. Burada adli işlemleri yapılan sürücü, ertesi gün sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.