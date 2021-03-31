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(Özel) İstanbul’da ambulans ile minibüsün çarpıştığı kaza kamerada

31.03.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de vakaya giden ambulans yokuş aşağıya süratli bir şekilde seyrettiği esnada yasak yerden manevra yapan kapalı masa minibüsle çarpıştı.

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Kağıthane’de vakaya giden ambulans yokuş aşağıya süratli bir şekilde seyrettiği esnada yasak yerden manevra yapan kapalı masa minibüsle çarpıştı. Çarpışma anı kameralara yansırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde 34 UF 1759 plakalı Mercedes marka ambulansla seyreden Ömer Kazıcı (31), gelen ihbar üzerine vakaya gitmek üzere sağlık ekibiyle yoka çıktı. Ambulansın sirenlerini açarak cadde üzerinde süratli bir şekilde seyreden Kazıcı, o esnada sokak üzerinde yasak yerden manevra yapan Ahmet Yılmaz (58) idaresindeli 34 YH 390 plakalı Renault marka kapalı kasa minibüsle çarpıştı.

Vakaya giden ambulansla çarpıştı
Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, minibüs sokaktan manevra yaptığı esnada süratle gelen ambulansla çarpışıyor. Kaza sonrası minibüs sürücüsü araçtan inerek ambulansın kapısını açıyor. Kazayla ilgili konuşan Mehmet Avcı, “Minibüs aradan çıkıyor, ambulansta yukarıdan geliyor. Netice yol ambulansın, sokaktan çıkan minibüste hata var. Ambulansın sirenleri çalışıyordu, aralarında ufak bir tartışma oldu” dedi.

Her 2 sürücü de kusurlu bulundu
Öte yandan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı. Çalışmaları tamamlayan polis ekibi, her 2 tarafında kusurlu olduğu tespit etti. Tutanak tutulmasının ardından araçlar yoldan çekildi.

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