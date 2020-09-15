(Özel) İstanbul’da araç çakmaklığından uyuşturucu fışkırdı

Şişli’de ihbar üzerine bir otomobili durduran polis, aracın çakmaklığına gizlenmiş uyuşturucuları ele geçirdi. Polisi bile hayrete düşüren düzenekteki maddelere ve şahsın üzerinden çıkanlara el konulurken, şüpheli ise gözaltına alındı.

Şişli’de önceki gün çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede devriye gezdikleri esnada erkek bir kişi, Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi üzerinde süren 34 DBH 849 plakalı aracın içerisindeki Yılmaz ismindeki bir şahsın metamfetamin ve bunu içmek için “pype” sattığını ihbar etti.

Çakmaklıktan uyuşturucu fışkırdı

İhbar değerlendiren Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Orbay Caddesi üzerinde gördüğü aracı takibe aldı. Aracı bir süre izleyen Şişli polisi, kaçma ihtimaline karşın sürücüyü durdurarak araçtan indirdi. Şahıs sağ cebinden çıkarttığı metamfetamin ekiplere teslim etti. Ancak şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta arama yapan Şişli polisi, çakmaklığın daha önce çıkartıldığını gördü. Bunun üzerine çakmaklığı yerinden çıkartan polis, kılıfa gizlenmiş bir metal kutunun içerisinde çok miktarda metamfetamin ele geçirdi.

Maddelerin ele geçirilmesinin ardından gözaltına alınan ve emniyette adli işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

