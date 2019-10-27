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(Özel) İstanbul’da asker eğlencelerinde magandalar trafikte havaya ateş açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 09:28 | Son Güncelleme

İstanbul’da asker uğurlamak için Bahçelievler ve Sultanbeyli’de eğlence düzenleyen şehir magandaları, meşaleler yakıp yüksek sesli müzik açtıktan sonra konvoy halinde çıktıkları caddelerde tabancalarla havaya ateş açtı.

İstanbul’da asker uğurlamak için Bahçelievler ve Sultanbeyli’de eğlence düzenleyen şehir magandaları, meşaleler yakıp yüksek sesli müzik açtıktan sonra konvoy halinde çıktıkları caddelerde tabancalarla havaya ateş açtı. Binaların arasında da havai fişek fırlatan şahıslar, trafikte ise yanlama hareketi yaparak, abartı egzoz kullanarak ve patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. O anlar kameralara yansıdı.
İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yapılan asker uğurlamalarında yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Bahçelievler Yenibosna Zafer Mahallesi’nde dün saat 19.00 sıralarında toplanan bir grup, asker arkadaşlarını uğurlamak için sokağa çıktı. Meşaleler yakarak semtte yüksek sesli müzik açan şehir magandaları ardından eğlenmeye başladı.

Trafikte tabancayla havaya ateş açtı
Ancak bir süre sonra gruptaki gençler, araçlarına binerek konvoy halinde yola çıktı. Dörtlü sinyallerini yakarak cadde ve sokaklarda ilerleyen gruptan motosikletli bir maganda, uzun şarjörlü bir tabancayla binalar arasında defalarca havaya ateş açtı. Şehirde adeta terör estiren magandalar hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye attı. Bir süre daha bu şekilde giden grup ardından Asmadalı Sokak üzerinde durdu. Burada meşaleler yakarak eğlenmeye devam eden gençlerden bazıları, onlarca binanın arasında çok sayıda havai fişek fırlattı.

Patinaj ve yanlama yapıp ve hava fişek fırlattılar
Sultanbeyli’de geçtiğimiz Cumartesi hafta gerçekleştirilen diğer bir asker eğlencesinde ise konvoy halinde trafiğe çıkan sürücülerden biri yanlama hareketi yaptı. Trafiği tehlikeye düşüren maganda hem kendi hem de konvoydakilerinin canını tehlikeye attı. Camlardan da sarkan gençler mutlak bir kazaya davetiye çıkarttı. Konvoyun ardından semtte bir sokağa gelen sürücülerden biri patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Bir başka asker eğlencesinde ise, bir gencin eline aldığı meşale ile yaptığı tehlikeli dans ise yürekleri ağza getirdi. Trafikte terör üstüne terör estiren ve tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

Polis magandaların peşine düştü
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, pompalı tüfekle ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye atan, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte “drift” yaparak abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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