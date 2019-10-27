(Özel) İstanbul’da asker eğlencelerinde magandalar trafikte havaya ateş açtı

İstanbul’da asker uğurlamak için Bahçelievler ve Sultanbeyli’de eğlence düzenleyen şehir magandaları, meşaleler yakıp yüksek sesli müzik açtıktan sonra konvoy halinde çıktıkları caddelerde tabancalarla havaya ateş açtı. Binaların arasında da havai fişek fırlatan şahıslar, trafikte ise yanlama hareketi yaparak, abartı egzoz kullanarak ve patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yapılan asker uğurlamalarında yine istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Bahçelievler Yenibosna Zafer Mahallesi’nde dün saat 19.00 sıralarında toplanan bir grup, asker arkadaşlarını uğurlamak için sokağa çıktı. Meşaleler yakarak semtte yüksek sesli müzik açan şehir magandaları ardından eğlenmeye başladı.

Trafikte tabancayla havaya ateş açtı

Ancak bir süre sonra gruptaki gençler, araçlarına binerek konvoy halinde yola çıktı. Dörtlü sinyallerini yakarak cadde ve sokaklarda ilerleyen gruptan motosikletli bir maganda, uzun şarjörlü bir tabancayla binalar arasında defalarca havaya ateş açtı. Şehirde adeta terör estiren magandalar hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye attı. Bir süre daha bu şekilde giden grup ardından Asmadalı Sokak üzerinde durdu. Burada meşaleler yakarak eğlenmeye devam eden gençlerden bazıları, onlarca binanın arasında çok sayıda havai fişek fırlattı.