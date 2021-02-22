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  4. (Özel) İstanbul’da asker uğurlamasında havaya ateş açan magandalar yakalandı

(Özel) İstanbul’da asker uğurlamasında havaya ateş açan magandalar yakalandı

22.02.2021 09:31 | Son Güncelleme:
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Bağcılar’da asker eğlencesi adı altında yasağa rağmen toplandıktan sonra tabancalarla havaya ateş açarak terör estiren 2 maganda, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Bağcılar’da asker eğlencesi adı altında yasağa rağmen toplandıktan sonra tabancalarla havaya ateş açarak terör estiren 2 maganda, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan adli işlem yapılan şahıslara toplamda 4 bin 286 lira idari para cezası kesildi.
Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1701 Sokak üzerinde geçtiğimiz ay toplanan bir grup genç, yasağa rağmen asker eğlencesi adı altında eğlenmeye başlamıştı. Yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlenen gruptaki 2 genç bir süre sonra tabancalarla havaya ateş açmıştı. Semtte adeta terör estiren magandalar o anlar kaydettirip bir de sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bağcılar polisi kıskıvrak yakaladı
Görüntüleri incelemeye alan Bağcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, havaya ateş açan şahsın 19 yaşındaki Kadir K. ve arkadaşı Halil İbrahim Ş. (23) olduğunu tespit etti. Şahısların adreslerini de bulan Bağcılar polisi, eğlenceye katılan diğer 3 şahsın ise askere gittiğini belirledi. Çalışmaların ardından tespit edilen 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

4 bin 286 lira idari para cezası kesildi
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslardan Kadir K’ya “Ses ve Gaz fişeği atabilen silahlar hakkındaki kanun” maddesinden bin 586 lira, “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan da 900 lira, Halil İbrahim Ş’ye ise maske takmamak suçundan 900 lira idari para cezası uygulandı. Emniyette, “Genel Güveliği Tehlikeye Sokmak”, “Meskun Mahalde Ateş Etmek”, “Kuru Sıkı silah-Covid-19 tedbirlerine uymamak” suçundan adli işlemleri yapılan 2 şahıs ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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