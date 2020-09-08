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(Özel) İstanbul’da bebekli kadına dehşeti yaşatan minibüsçü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 09:54 | Son Güncelleme

Kağıthane’de polis uygulamasından kaçtıktan sonra değiştirdiği güzergahta sokak arasına girdiği esnada bebek arabasına çarparak kadına dehşeti yaşatan minibüs sürücüsü, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Kağıthane’de polis uygulamasından kaçtıktan sonra değiştirdiği güzergahta sokak arasına girdiği esnada bebek arabasına çarparak kadına dehşeti yaşatan minibüs sürücüsü, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Minibüsü trafik men edilen sürücüye bin 516 lira idari para cezası kesildi.
Kağıthane Sultam Selim Mahallesi Aybüke Sokak girişinde önceki hafta Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, Seyrantepe-Topkapı hattında sefer yapan bir minibüs sürücüsü, polis noktasına geldiğinde fazla yolcu olması nedeniyle polis uygulamasından kaçmaya başlamıştı. Ters istikametten giren minibüs şoförü, kısa bir süre sonra sür’atli bir şekilde sokağa girdiği esnada yukarıya çıkan Mislihan Bayar’ın (18), bebeğinin olduğu arabaya çarpmıştı. Olay sonrası esnafın tepkisi üzerine sürücü, yolcu dolu minibüsle sokak arasından kayıplara karışmış, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmamıştı. Kadın ve bebeğinin büyük korku yaşadığı olay, güvenlik kameralarına yansımıştı.

Polis dehşeti yaşatan sürücüyü yakaladı
Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda polis, minibüsün plakasını tespit etti. Sürücünün kimliğini de belirleyen ilçe trafik ekipleri, Emrah K’yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Minibüsü men edilerek para cezası kesildi
Emniyete götürülen sürücü K’ya burada, “ilgili belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak, yasaktır” maddesinden bin 228 lira ve “kaza yerinde durmamak ve trafik kurallarını ihlal etmek yasaktır” maddesinden de 288 lira olmak üzere toplamda bin 516 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün kullandığı 34 M 5423 plakalı minibüsü ise 15 gün süreyle trafikten men edildi.

2 yıla kadar hapisle yargılanacak
Emniyette idari işlemleri tamamlanan sürücü Emrah K. “Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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