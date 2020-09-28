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(Özel) İstanbul’da börekçide silahlı çatışma kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 12:15 | Son Güncelleme

Kağıthane’de kız arkadaşa mesaj atma sebebiyle randevulaşarak börekçide buluşan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

Kağıthane’de kız arkadaşa mesaj atma sebebiyle randevulaşarak börekçide buluşan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Dehşet anları kameralara yansırken, olaydan hemen sonra dar alan uygulaması yapan Kağıthane polisi, durdurdukları araçta 2 olmak üzere olaya karışan toplamda 4 kişiyi kısa bir sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 20.30 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşına mesaj atma konusu sebebiyle birbirleri ile telefon ve sosyal medya üzerinden tartışan Kaan Y. ve arkadaşı Fuat Y. tartıştığı kişi olan Tuncay B. telefonda randevulaştı. Tuncay B. börek salonunda olduğunu ve beklediğini söyleyince Kaan Y. ve Fuat Y. börek salonuna geldi. O buluşmanın artından çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine silahların ateşlendiği kavgada, börek salonunda oturan ve olayla hiç alakası olmayan H.M.Y. (17), E.Ç. ile olaya karışan Kaan Y. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane polisi dar alan uygulamasıyla yakaladı
Olayın ardından Kaan Y’nin beyaz bir özel araçla hastaneye geldiği bilgisinin alınması üzerine İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı 20 ekip ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı 25 yunus unsuru ile Kağıthane ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dar alan çalışması yaparak ilçenin tüm giriş ve çıkışlarını kapattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karışan Fuat Y. beyaz araç içinde yakalandı. Aracın içerisinde ise üzerinde kan bulunan ve olayda kullanıldığı düşünülen bir adet silahla yakalandı.

Olaya karışan 2 şüpheli tutuklandı
Araç içinde yapılan detaylı ikinci aramada ise aracın zula tabir edilen gizli bölmesinde 2. silah bulundu. Gözaltına alınan Kaan Y ile Fuat Y. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Metris cezaevine teslim edilmişlerdir.

Diğer şüpheliler de yakalandı
Öte yandan işin peşini bırakmayan Kağıthane polisi, bugün olayın diğer tarafı olan Tuncay B’yi olayda kullandığı silahla birlikte ve olay anında yanında olduğu düşünülen Sezer K’yı yakaladı. Her iki şahsın emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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