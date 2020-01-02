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  4. (Özel) İstanbul’da camlı kapının tuzla buz olduğu görünmez kaza kamerada

(Özel) İstanbul’da camlı kapının tuzla buz olduğu görünmez kaza kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 09:43 | Son Güncelleme

Bağcılar’da börekçide çalışan bir genç, dışarıya çıkmak için yöneldiği esnada açık sandığı kapıya sert bir şekilde çarptı.

Bağcılar’da börekçide çalışan bir genç, dışarıya çıkmak için yöneldiği esnada açık sandığı kapıya sert bir şekilde çarptı. Camın tuzla buz olduğu anlar kameralara yansırken, neye uğradığına şaşıran genç hafif şekilde yaralandı.
Olay, önceki hafta Perşembe günü saat 12.00 sıralarında Bağcılar Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir börekçide çalışan Emrullah Kılıç, iş arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra hava almak için dışarıya çıkmak istedi. Kapıya yönelen genç, bir anlık dalgınlığı sonucu açık sandığı kapıya sert bir şekilde çarptı. Çarpma sonucu neye uğradığını şaşıran genç kolundan ve elinden hafif şekilde yaralanırken, kapının camı ise tuzla buz oldu. Olayın ardından bir anlık şaşkınlık yaşayan iş yeri çalışanları gencin yanına geldi. Yaralarını kontrol eden çalışanlar ardından içeriye girmek isteyen müşterilere camı kırılan kapıyı açtı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“İyi cam siler ama sildiği camı göremedi”
Olay hakkında konuşan iş yeri çalışanı Ömer Kılıç, “Biz arka tarafta muhabbet ediyorduk. Arkadaşımız cam siliyordu, kendisini de iyi cam siler ama sildiği camı göremedi. Dışarıya çıkayım derken kapalı olan kapıyı göremedi ve bir anda vurdu. Sol eli ve sağ kolu biraz yaralandı. Şu an çok iyi çok şükür, geçti herhangi bir sıkıntısı yok. Korktuğumuz başımıza gelmedi” dedi
Cama çarpan Emrullah Kılıç ise, “Hiçbir şey düşünmüyordum. Cama vurduğum da hiçbir şey hissetmedim” ifadelerini kullandı.

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