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(Özel) İstanbul’da cep telefonu hırsızı yarım saat sonra yakalandı

14.01.2021 09:25 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de markete giren kuryenin motosikletinde bıraktığı cep telefonu, hurdacı bir şahıs tarafından kaşla göz arasında çalındı.

Kağıthane’de markete giren kuryenin motosikletinde bıraktığı cep telefonu, hurdacı bir şahıs tarafından kaşla göz arasında çalındı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, ihbar üzerine harekete geçen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri hırsızı, yarım saat sonra kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Taşatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kuryelik yapan Bünyamin B. bir şeyler satın almak için markete girdi. Telefonunu motosikletin üstünde bırakan B. alışveriş yaptığı esnada hurdacı görünümlü bir hırsız motosikletine yanına yanaştı. Üzerinde cep telefonunu gören şahıs kaşla göz arasında telefonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kağıthane polisi hırsızı yarım saatte yakaladı
Olayın ardından motosikletine geri dönen B’nin “motorumdan telefonum çalındı” ihbarı üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği görevlileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, marketin güvenlik kamerasından şahsın eşkalini belirleyerek bölgedeki ekiplere aktardı. Eşkalini duyan Kağıthane polisi, olayın yaşandığı cadde üzerinde arama ve yakalama çalışmalarına başladı. Çalışmalar sürdüğü esnada eşkale uyan şahsın el arabasıyla cadde üzerinde seyrettiğini gören polis, hemen durdurarak üst aramasını yaptı. Yapılan aramalarda çaldığı cep telefonu ele geçirilirken hırsız Regaip S. ise yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere Gültepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Regaip S. adliyeye sevk edildi.

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