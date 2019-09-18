HABER

(Özel) İstanbul’da dehşete düşüren “makas” terörü kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 09:22 | Son Güncelleme

İstanbul’un çeşitli noktalarında otomobilleriyle sahneye çıkan magandalar yine trafikte terör estirdi.

(Özel) İstanbul’da dehşete düşüren “makas” terörü kamerada

İstanbul’un çeşitli noktalarında otomobilleriyle sahneye çıkan magandalar yine trafikte terör estirdi. Şile otoyolunda otomobiliyle süratli bir şekilde seyreden bir maganda yolda “slalom” yaparken, TEM otoyolu Seyrantepe mevkisi ve Maslak’taki magandalar ise yaklaşık 200 kilometre hızda “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. "Can güvenliğim sıfır, yine mağdurum" diyen arkadaşı o anları sosyal medyadan paylaştı.
İstanbul’un hemen hemen her noktasında gece ve gündüz demeden trafiği tehlikeye düşüren magandalara bir yenisi daha eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen mega kentin cadde ve sokaklarında trafik terörü devam ediyor. Son olarak Şile otoyolu Çekmeköy mevkisinde otomobilli bir maganda, seyrettiği esnada bir anda “slalom” yapmaya başladı. Dakikalarca bu şekilde zikzaklar çizerek giden maganda bir süre sonra araçlara “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Aracı arkadan takip eden arkadaşları ise o anları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınladı.

“Can güvenliğim sıfır, yine mağdurum”
TEM otoyolu Seyrantepe mevkisi ve Harp Akademileri Tüneli’nde yaşanan diğer bir olayda ise lüks otomobilli bir maganda 120 kilometre hız sınırı olan otoyolda, yaklaşık 200 kilometre hıza ulaştı. Bu şekilde seyreden maganda bir süre sonra araçların arasında “makas” atmaya başladı. Maganda birkaç kez bu şekilde trafiği tehlikeye düşürürken Maslak Büyükdere Caddesi üzerindeki bir başka maganda ise yanındaki arkadaşının, “buradan geçer” demesi üzerine bir araca makas attı. Can güvenliğinin olmadığını söyleyen kişi o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

(Özel) İstanbul’da dehşete düşüren “makas” terörü kamerada

(Özel) İstanbul’da dehşete düşüren “makas” terörü kamerada

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!
(Özel) Okul servisi gibi motosiklet(Özel) Okul servisi gibi motosiklet
Hatay'daki orman yangını, 13 saat sonra söndürüldüHatay'daki orman yangını, 13 saat sonra söndürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.