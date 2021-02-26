(Özel) İstanbul’da dev “bonzai” operasyonu: 74 kilogram ele geçirildi

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 ay süren çalışma sonucunda farklı kişilere uyuşturucu sevkiyatı yaptıran zehir taciri çetesini çökertti. Polis, gençleri uyuşturucuyla zehirleyen çetenin kullandığı araçta ve evinde yapılan aramalarda vakumlu poşetlerde kolilenmiş yaklaşık 74 kilogram "bonzai" diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Baskın anı kameralara yansırken, gözaltına alınan 4 zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da başarılı operasyonlara imza atarak zehir tacirlerine göz açtırmayan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dev bir operasyon daha gerçekleştirdi. İlçede Gültepe ve Telsizler Mahallesi’nde bir şahsın sürekli olarak farklı kişiler kullanıp araçla uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı ihbarı üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Kağıthane polisi 2 ay takip etti

Yaklaşık 2 ay boyunca çalışma yapan Kağıthane polisi, geçtiğimiz 28 Ocak’ta ihbar edilen şahsın sokak üzerinde bir otomobille dolaştığını gördü. Bunun üzerine aracı durduran polis, içerisindeki 3 şahsın üstlerini aradı. Yapılan aramalarda aracın bagajında vakumlanmış yaklaşık 2 kilogram bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde buldu. Aramaların ardından Harun A, Emir Azat K. ve Recep T. gözaltına alındı.