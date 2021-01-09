HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 55 kilogram kubar ele geçirildi

(Özel) İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 55 kilogram kubar ele geçirildi

09.01.2021 09:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibe alarak bir süredir peşinde oldukları 2 üst torbacının evine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibe alarak bir süredir peşinde oldukları 2 üst torbacının evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bir evde, müştemilatta ve çatı katında arama yapan polis ekipleri, yastıkları arasında gizlenmiş poşetlerin içerisinde satışa hazır 55 kilogram 435 gram toz kubar ele geçirdi. Operasyon anı kameralara yansırken, gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
İstanbul’da geçtiğimiz ay düzenledikleri başarılı operasyonla 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirerek zehir tacirlerine adeta göz açtırmayan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başarılı bir operasyona daha imza attı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam Bağcılar polisi, bir süre önce 2 şahsın uyuşturucu madde imalatı yaptığı ve sattığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendirerek günlerce fiziki ve teknik takip yapan polis, şahısların bulunduğu adreslere uyuşturucu madde depolandığını belirledi.

Bağcılar polisi uyuşturucuya göz açtırmıyor
Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen Bağcılar polisi, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle ve Cumhuriyet Mahallesi’ndeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerdeki şüpheliler Mehmet Ö. (46) ve Mehmet Ali Y. (52) kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin etkisiz hale getirilmesinin ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerde detaylı bir şekilde arama yapmaya başladı. Yapılan aramalarda adresin çatı katına çıkan Bağcılar polisi, elini nereye attıysa adeta uyuşturucu fışkırdı.

55 kilogram toz kubar ele geçirildi
Çatıdaki yastık ve yorganların arasına gizlenmiş poşetlerin içerisine bakan polis ekipleri, satış hazır çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Çatı katındaki aramaların ardından eş zamanlı olarak evde de aramalara devam eden Bağcılar polisi, evin çeşitli yerlerine poşetler içerisinde gizlenmiş satışa hazır 55 kilogram 435 gram toz kubar ele geçirdi. Aramaların ardından uyuşturuculara polis ekipleri tarafından el konulurken, “ateşli silahlar kanunun muhalefet”, “uyuşturucu madde ticareti” ve “göçmen kaçakçılığı” gibi suçlarından emniyette kayıtları bulunan 2 şüpheli ise Bağcılar Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Operasyon anı ise kameralara yansıdı.
Emniyette “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan adli işlemleri yapılan şüpheliler Mehmet Ö. ve Mehmet Ali Y. adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
Vestel canlı destek hattına nasıl ulaşılır?Vestel canlı destek hattına nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı

Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı

Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar

Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar

Analistlerden gram altın 433 TL tahmini!

Analistlerden gram altın 433 TL tahmini!

Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!

Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!

MİT'ten eleman ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

MİT'ten eleman ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

Balıkçıların ağına takıldı! Nesli tehlike altında

Balıkçıların ağına takıldı! Nesli tehlike altında

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Diğer Haberler

Dr. Cemal Yıldız koronavirüse yenik düştü

Dr. Cemal Yıldız koronaya yenik düştü

Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat (9 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

Gizli tanık olduğu iddiasıyla eski belediye başkanının yengesi tarafından darbedildiğini öne sürdü

Eski belediye başkanının yengesiyle ilgili çarpıcı iddia

‘Udi Hindi' bitkisinin satışları pandemiyle birlikte 400 kat arttı, fiyatı 350 liraya yükseldi

Pandemide satışları 400 kat arttı: Kilosu 350 liraya çıktı

5 bin yıllık yer altı yerleşiminde 'defineci' talanı

5 bin yıllık yer altı yerleşiminde 'defineci' talanı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.