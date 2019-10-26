(Özel) İstanbul’da Devlet hastanesinde jakuzide doğum

Sağlık Bakanlığı’nın normal doğumu teşvik etmek amacıyla başlattığı hidroterapi eşliğinde travay (suda doğum) yönteminin İstanbul’da uygulandığı tek devlet hastanesi olan Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 2018 yılı temmuz ayından bugüne 30 kadın çocuğunu suda doğumla dünyaya getirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın normal doğumu teşvik etmek amacıyla başlattığı hidroterapi eşliğinde travay (suda doğum) yöntemi Türkiye genelinde pilot olarak belirlenen hastanelerde uygulanıyor. Uzmanlar, suyun gebeleri rahatlatması ve kasların gevşemesi ile daha az ağrı hisseden hamile kadınların doğumunun daha kolay gerçekleştirildiği belirtiyor. Doğumunu fizyolojik değerlere uygun ısıdaki suda yapan kadınların bebeğini kolayca doğurması sağlanırken, birçok ünlü ismin de kullandığı suda doğum yöntemine kadınların ilgisi de her geçen gün artıyor.

Devlet hastanesinde ücretsiz jakuzide doğum

Bu kapsamda İstanbul’da pilot hastane seçilen suda doğum yönteminin ücretsiz olarak uygulandığı Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 2018 yılı temmuz ayından bu yana 30 kadın bu yöntemle çocuklarını kucaklarına aldı. İstanbul’da suda doğum yönteminin uygulandığı tek devlet hastanesi olan Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin Başhekimi Uzm. Dr. Saide Ertürk de suda doğumla ilgili bilgi verdi. Suda doğumun kadınların ağrılarını daha az hissettiği bir yöntem olduğunu ifade eden Ertürk, doğum öncesi jakuzinin birçok hijyen kontrolünden geçtiğini ve kültür örnekleri alındığını belirtti. Öte yandan ikinci çocuğunu suda doğum yoluyla dünyaya getiren Songül Aktaş, ilk doğumuna göre ikinci doğumunda daha az ağrı hissettiğini belirtti. Aktaş, suda doğum yöntemini tüm anne adaylarına tavsiye etti.