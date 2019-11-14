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(Özel) İstanbul’da doğum gününde terör estiren magandalara emniyette ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 09:26 | Son Güncelleme

İstanbul Beşiktaş ve Fatih’te doğum günü kutlama bahanesiyle otomobillerle konvoy yaparak yollarda “drift” ve “slalom” yapan, abartı egzoz kullanan, patinaj çeken, caddede meşaleler yakarak havai fişek fırlatıp terör estiren magandalardan 3’ü sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

İstanbul Beşiktaş ve Fatih’te doğum günü kutlama bahanesiyle otomobillerle konvoy yaparak yollarda “drift” ve “slalom” yapan, abartı egzoz kullanan, patinaj çeken, caddede meşaleler yakarak havai fişek fırlatıp terör estiren magandalardan 3’ü sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan, araçları men edilen ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandalara toplamda 19 bin 174 lira idari para cezası kesildi.
Beşiktaş’ta bir grup genç, arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için otomobillerle trafiğe çıkmış, konvoy halinde gittikleri esnada “slalom” yapmıştı. Trafiğin altını üstüne getiren magandalar, kavşakta da “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atmıştı. Fatih Kızılelma Caddesi üzerinde ise başka bir grup, işlek olan caddede meşaleler yaktıktan sonra araçlar geçtiği esnada havai fişek fırlatarak trafikte terör estirmişlerdi. Magandalar o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınlamıştı.

Tek tek gözaltına alındılar
Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, 34 CCF 178 plakalı araç sürücüsü M.K, 06 FH 2976 plakalı araç sürücüsü M.B, ve 34 GAF 57 plakalı motor sürücüsü M.M.İ.’yi tespit etti. Adresleri de belirlenen şahıslar sivil trafik polisi tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

19 bin lira para cezası kesildi
Şubeye götürülen sürücülerden M.K’ya, “herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi(drift) veya kendi etrafında döndürülmesi” maddesinden 5 bin 10 lira para cezası kesti.
Sürücü M.B.’ye de “herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi (drift) veya kendi etrafında döndürülmesi” maddesinden 5 bin 10 lira, “mahkeme ve cumhuriyet savcılıklarınca yada trafik görevlilerince geçici yada tedbiren sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak” maddesinden de 2 bin 18 lira olmak üzere toplamda 7 bin 28 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca M.B.’nin olayda kullandığı 06 FH 2976 plakalı araç, “drift” yapması ve sürücünün de aynı zamanda ruhsat sahibi olması nedeniyle 60 gün süre ile trafikten men edildi.

Ehliyetleri ve araçları men edildi
Sürücü M.M.İ.’ye ise “herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi(drift) veya kendi etrafında döndürülmesi” maddesinden 5 bin 10 lira, “sürücü Belgesiz araç kullanmak” maddesinden 2 bin 18 lira, “Motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması” maddesinden de 108 lira olmak üzere, toplamda 7 bin 136 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca M.M.İ.’nin olayda kullandığı 34 GAD 57 plakalı motosiklet Karayolları Trafik Kanunun 67/1d maddesine istinaden sürücünün aynı zamanda ruhsat sahibi olması nedeniyle 60 gün süre ile trafikten men edilmiştir.

Psikolojik tedavi görecekler
Öte yandan Sürücüler M.K. ve M.B.’nin sürücü belgeleri drift yapmaları nedeniyle 60 gün süre ile geri alındı. Drift nedeniyle sürücü belgesi geri alınanların, psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanlara, bu kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla geri alma süresi sonunda belgeleri iade edileceği bildirirdi.

2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar
Şubede işlemleri tamamlanan sürücüler M.B., M.K. ve M.M.İ. “ulaşım araçlarını kişilerin hayat,sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere ilgili Polis Merkez Amirliklerine teslim edildi.

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