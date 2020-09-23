HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) İstanbul’da döner bıçaklı, masalı ve sandalyeli kavga kamerada

(Özel) İstanbul’da döner bıçaklı, masalı ve sandalyeli kavga kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 11:38 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi.

Küçükçekmece’de iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Döner bıçağı, masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Reyhan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine gruplar ellerine aldıkları döner bıçakları, masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırmaya başladı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda, çok sayıda kişi hafif şekilde yaralandı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavga nedeniyle ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede inceleme yapan polis, olaya karışan birçok şahsı gözaltına aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Hem maske takmadı hem de polisleri tehdit ettiHem maske takmadı hem de polisleri tehdit etti
İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir? İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir?
En Çok Okunan Haberler
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Diğer Haberler
Kayseri'den umutlandıran haber: Vaka sayılarını şimdilik durdurduk
Vali'den umutlandıran haber: Vaka sayılarını şimdilik durdurduk
Bakan Soylu'dan kiralık ev eleştirisi
Kiralık ev fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Soylu isyan etti
Büyükçekmece'de dehşete düşüren görüntü! Sokak köpeğini silahla vurdu
Büyükçekmece'de dehşete düşüren görüntü!
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
İstanbul'da ineği 'sucuk' olmaktan itfaiye kurtardı
Elinde bıçakla bekledi: Sucuk yaparız
Son dakika soruşturma tamamlandı! Dr. Erol Mütercimler için hapis cezası talebi
Dr. Erol Mütercimler için hapis cezası talebi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.