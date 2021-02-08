(Özel) İstanbul’da “Dozer” lakaplı silahlı saldırgan 6 saat sonra yakalandı

Kağıthane’de sokağa çıkma kısıtlamasında husumetli oldukları şahsa tabancayla kurşun yağdıran “Dozer” lakaplı saldırgan ve suç ortağı, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 saat sonra yakalandı. Şahısların geldiği ve kaçtığı anlar kameralara yansırken, yaralanan kişinin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kağıthane Sanayi Mahallesi Bağcı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü evinden çıkan Ferhat Yıldırır sokak üzerinde yürümeye başladı. Yıldırır’ı takip eden iki şahıs, peşinden giderek tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırı sonucu Yıldırır, vücuduna aldığı isabetlerle ağır şekilde yaralandı. Şahıslar ise kaçarak kayıplara karıştı.

Husumetlisine kurşun yağdırdı

Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Yıldırır’ın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ayrıca saldırıya uğrayan Yıldırır’ın emniyette 3 adet “Ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve 1 adet “kasten yaralama” suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Saldırganların geldiği ve kaçtığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş kapsamlı çalışma başlatarak çevredekilerinin ifadelerine başvurdu.