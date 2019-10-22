HABER

(Özel) İstanbul’da düğün konvoyunda yol kesip terör estiren magandalar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 09:21 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda düğün için konvoy oluşturan motosikletli bir grup, yolu trafiğe kapattıktan sonra patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu.

Beyoğlu’nda düğün için konvoy oluşturan motosikletli bir grup, yolu trafiğe kapattıktan sonra patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Bulvar üzerinde tek tekerlek üzerinde de metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşüren magandalar adeta terör estirdi. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde önceki gün saat 12.00 sıralarında motosiklet ve otomobillerle toplanan bir grup, düğün için konvoy oluşturdu. Burada bir süre bekleyen grup ardından sokak arasından Piyalepaşa Bulvarına doğru hareket etmeye başladı. Her şey normal seyrinde devam ederken gruptaki motosiklet sürücüleri, gelin arabasının etrafını sararak yolu trafiğe kesti. İlçenin en işlek yolunu motosikletle kapatan magandalar ardından patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Motosikletli magandalar daha sonra bulvar üzerinde bir tur attıktan sonra bu kez de tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye düşürdü.

Trafiğin altını üstüne getirdiler
Trafikte yapmadıklarını bırakmayan magandalar, araçlarında takılı olan abartı egzozlarla da trafiğin adeta altını üstüne getirdi. Bunlarla da yetinmeyen magandalar, dörtlü sinyalleri yakarak ve yavaş bir hızda seyredip karayolunda uzun araç kuyruklarının da oluşmasına neden oldu. Trafiği birbirine katan magandalar o anları kaydedip ve kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafikte terör estiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
(Özel) Tramvaya asılan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi(Özel) Tramvaya asılan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
Çanakkale'de lastik bot içinde 30 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de lastik bot içinde 30 kaçak göçmen yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 2 bölge hakkında flaş karar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 2 bölge hakkında flaş karar!

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Radamel Falcao, Real Madrid maçında yok

Radamel Falcao, Real Madrid maçında yok

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

Giresun'da sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı: Acı haber geldi

Şehri etkisi altına aldı! Acı haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.