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(Özel) İstanbul’da engelli öğrencileri taşıyan minibüse cip çarptı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 11:57 | Son Güncelleme

Sarıyer’de rehabilitasyon merkezine giden zihinsel engelli öğrencilerin bulunduğu servis minibüsüne cip çarptı.

Sarıyer’de rehabilitasyon merkezine giden zihinsel engelli öğrencilerin bulunduğu servis minibüsüne cip çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, 3’ü çocuk 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi Cumhuriyet ve Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir rehabilitasyon merkezine giden 3’ü zihinsel engelli 8 kişinin bulunduğu Mehmetali Sağlam idaresindeki 34 GT 3177 plakalı servis minibüsüne dönüş yapacağı esnada Adem Alla yönetimindeki 34 DC 0070 plakalı cip çarptı. Kaza sonucu cip sürücüsü Alla, minibüs şoförü Sağlam ve 3 engelli çocuk hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.
Kaza anı ve sonrasında yaşanan panik ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yokuştan çıkan servis minibüsüne sola döneceği esnada cadde üzerinde seyreden cip çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle minibüs birkaç metre savruluyor. Kapının açılmasıyla engelli öğrenciler ve velileri araçtan indiriliyor. Öte yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Araçların kullanılamaz hale geldiği kaza sonrası trafik bir süre tek şeritten ilerledi.

”Yaraları yoktu ama çocuklar çok korktu”
Kazayı duyan bir vatandaş, “Hava yağmurluydu, yukarıdan gelen araç aşağıdan gelen servis aracıyla çarpıştı. Serviste çocuklar vardı, 3 çocuk 3 de kadın vardı. Biz de yardım ettik, yaraları yoktu. Çocuklar çok korktu” dedi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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