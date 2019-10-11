(Özel) İstanbul’da engelli şahıs engelli kardeşini öldürdü

Beyoğlu’nda engelli bir şahıs, annesine hakaretler ederek kötü davranan madde bağımlısı engelli kardeşini 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri tarafından 24 saat geçmeden suç aletiyle birlikte yakalanan katil zanlısı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı evde yaşayan engelli kardeşler Halit S. ve Tuncay S. (55) olay günü evde tartışmaya başladı. Madde bağımlısı Tuncay S.’nin öz annesine kötü davranması ve hakaretler etmesi üzerine aralarında çıkan tartışma büyüdü. Çıkan kavgada Halit S., mutfaktan eline aldığı ekmek bıçağıyla kardeşi Tuncay S.’yi sırtından 4, omzundan da 1 kez olmak üzere bıçakladı. Olay sonucu kanlar içinde kalan Tuncay S. yere düşerken, zanlı kardeş ise kayıplara karıştı. Annenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz bir şekilde yatan şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.