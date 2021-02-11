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(Özel) İstanbul’da esnafın kabusu haline gelen 55 suç kayıtlı hırsız tutuklandı

11.02.2021 09:33 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ta sürünerek girdiği iş yerlerinden hırsızlık yaparak esnafın korkulu rüyası haline gelen ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan 55 suç kayıtlı şahıs, savcılığın adli kontrolle serbest kalmasına yaptığı itirazı ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş’ta sürünerek girdiği iş yerlerinden hırsızlık yaparak esnafın korkulu rüyası haline gelen ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan 55 suç kayıtlı şahıs, savcılığın adli kontrolle serbest kalmasına yaptığı itirazı ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların sürünerek girdikleri iş yerlerini soydukları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede iki hırsızın, 3 ay içerisinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği bilgisine ulaşması üzerine çalışma başlatmıştı. Emniyet güçleri tarafından yapılan incelemeler kapsamında iki hırsız girdikleri bir evde cep telefonu çalmıştı. Sesleri duyarak salona gelen ev sahibi ile karşı karşıya gelen hırsızlar, kaçarak kayıplara karışmıştı. Yine aynı hırsızlar Beşiktaş’ta bulunan bir eczanenin kepengini kaldırmış, diğer hırsız ise sürünerek içeriye girmişti. Burada kasaya yönelen hırsız kasadan bin 800 lira parayı çaldıktan sonra kepengin altından sürünerek çıkmıştı.

Beşiktaş’ta girmedikleri yer kalmamış
Beşiktaş ilçesinin korkulu rüyası haline gelen hırsızların Nisbetiye Mahallesi’nde yaşanan diğer bir olayda ise bir dönercinin iş yerinin kepengini zorlayarak içeriye girdikten sonra kasadaki bin 900 liraya çalarak kayıplara karışmıştı. Mecidiye Mahallesi’nde yaşanan son olayda ise, gece saatlerinde A.Y. isimli kişinin tekel bayiine giren iki hırsız, bin 100 dolar, 12 bin 600 lira ve 80 paket sigara çalmıştı. Güvenlik şirketinin sahibine bilgi vermesi üzerine iş yerine gelen A.Y. kasadan toplamda 22 bin lira çalındığını tespit etmişti. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansımıştı.

Kimlikleri deşifre olunca yakayı ele verdiler
Hırsızların benzeri şekilde ev ve iş yerlerinden hırsızlık olayına karışması üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Hırsılık olayının meydana geldiği iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, hırsızların eşkallerini belirleyerek kısa sürede kimliklerini tespit etti. Çalışmalara devam eden Beşiktaş polisi, 26 yaşındaki Onur A.’yı Şişli’de evinden çıktığı sırada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 29 yaşındaki diğer hırsız Mustafa K.’nın ise karıştığı başka bir suçtan dolayı yakalandığı ve cezaevinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Suç makinesi çıktı
Gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen Onur A.’nın iş yerinden 35 adet, açıktan hırsızlıktan 9 adet ve benzeri suçlardan toplamda 55 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’nde ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edilmiş ancak çıkartıldığı mahkemece şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Suç ortağı tespit edince tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Mustafa K., verdiği ifadesinde Onur A.’yı teşhis etti. Suç ortağının ifadesi ve yeni görüntüler ışığında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Onur A. hakkındaki adli kontrol kararının tutuklamaya çevrilmesi için itirazda bulundu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan zanlı yeniden gözaltına alınarak hakimliğe sevk edildi. Şüpheli Onur A. çıkarıldığı İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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