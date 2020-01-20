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  4. (Özel) İstanbul’da esnaftan yürekleri ısıtan görüntü

(Özel) İstanbul’da esnaftan yürekleri ısıtan görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 09:34 | Son Güncelleme

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen yağış ve fırtına nedeniyle bir sokak köpeği Esenler’de bir mağazaya sığındı.

(Özel) İstanbul’da esnaftan yürekleri ısıtan görüntü

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen yağış ve fırtına nedeniyle bir sokak köpeği Esenler’de bir mağazaya sığındı. Onu fark eden esnaf ise titreyen köpeğin üstünü örttükten sonra eliyle besledi. Yürekleri ısıtan görüntüleri vatandaşın kamerasına yansıdı.
İstanbul’da geçtiğimiz 8 Ocak’ta yaşanan yağış ve fırtınadan sokak hayvanları da nasibini aldı. Esenler Kazım Karabekir Mahallesi’nde yağıştan ıslanan bir sokak köpeği Vahap Moroğlu’nun mağazasının önüne geldi. Köpeğin titrediğini gören Moroğlu, onun üstünü örttükten sonra besledi. Yoldan geçen vatandaş ise yürekleri ısıtan o anları cep telefonuyla kaydetti.

(Özel) İstanbul’da esnaftan yürekleri ısıtan görüntü

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