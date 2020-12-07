(Özel) İstanbul’da evi içeridekiler uyurken soyan maskeli hırsızlar kamerada

Sarıyer’de cerrahi maskeli ve kapüşonlu 3 hırsız sabaha karşı girdikleri bir evi, içeridekiler uyuduğu esnada yarım saat içerisinde soydu. Hırsızların binaya girdiği ve kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, evinden para, pırlanta kolye, cep telefonu ve saat çalınan Atakan Akman, “Evimize ilk defa hırsız girdi, bizi sıkıntıya sokacak cesareti nereden buluyorlar” dedi. Polis eşkalleri belirlenen hırsızların peşine düştü. Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 06.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cerrahi maskeli ve kapüşonlu 3 hırsız, sabaha karşı bir binanın önüne geldi. Etrafı kolaçan eden şahıslar ardından kapısını zorlayarak girdikleri binanın merdivenlerini çıkmaya başladı. Çıktıkları katlardaki daireleri zorlayan şahıslar ardından Atakan Akman (17), Müzeyyen Ayyıldız (54) ve İpek Çetinkaya’nın bulunduğu dairenin önüne geldi. Kapısı kilitli olmayan daireye kart kullanarak giren şahıslar, iddiaya göre evde uyuyanları bulunduğu odaları uyutucu sprey sıktı. Ardından odaları gezen hırsızlar, odalarda bulunan 2 bin 500 lira değerindeki pırlanta kolye, 2 bin lira değerindeki saat, içerisinde banka kartları, kimlik ve 100 lira bulunan cüzdan ve cep telefonunu çaldı. Hırsızlar ardından binadan koşarak çıktıktan sonra kayıplara karıştı.

Evde uyurken soyuldular

Olayın ardından sabah saatlerinde uyanan İpek Çetinkaya, işe gideceği esnada kapının açık olduğunu fark etti. Eşyalarını kontrol eden evdekiler soyulduklarını fark etti. Bunun üzerine Çetinkaya, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların eşkallerini belirledi. Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi Amirliğine giden Çetinkaya ve annesi Müzeyyen Ayyıldız, şikayette bulundu. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

“24 senedir bu dairede oturuyoruz, bu zamana kadar ilk defa bu eve hırsız girdi”

Olay yaşandığında evde uyuyan Atakan Akman, “Hırsızlar önce aşağıdaki kapıyı zorluyorlar. Bizim kapıyı da zorladıktan sonra evde 3-4 parça malzememiz çalındı. Maddi zararımızda fazla, adam yanıma kadar gelmiş böyle bir cesareti de varmış. Bir de sabah kalktığımda çok acı bir koku aldım, boğazım düğümlendi ve konuşamadım, yerimden kalkamadım. Gözlerimde yanıyordu ve sürekli olarak gözyaşı akıyordu. Eve bir şey sıktıkları da çok belliydi. Ailecek çok mağduruz. Biz 24 senedir bu dairede oturuyoruz, bu zamana kadar ilk defa bu eve hırsız girdi. Bunun da ailem üzerinde psikolojik etkisi çok fazla, sinirlerimiz bozuk ve sabaha kadar uyuyamıyoruz. Bir daha gelirler mi diye korkuyoruz” dedi.