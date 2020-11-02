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(Özel) İstanbul’da evini ateşe veren madde bağımlısı şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 11:26 | Son Güncelleme

Uyuşturucu krizine girdikten sonra ailesinden para alamadığı için yaşadığı evi ateşe vererek kaçan ve Bağcılar polisi tarafından yakalanan madde bağımlısı şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bağcılar Yenigün Mahallesi’nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, madde bağımlısı olan Mehmet Fuat Ö.

(Özel) İstanbul’da evini ateşe veren madde bağımlısı şahıs tutuklandı

Uyuşturucu krizine girdikten sonra ailesinden para alamadığı için yaşadığı evi ateşe vererek kaçan ve Bağcılar polisi tarafından yakalanan madde bağımlısı şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bağcılar Yenigün Mahallesi’nde geçtiğimiz Perşembe günü saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, madde bağımlısı olan Mehmet Fuat Ö. (26) sabah saatlerinde uyuşturucu krizine girdi. Ailesinden para isteyen genç alamayınca yatak odasını ateşe verdi. Kardeşinin araya girmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak krize giren genç ailesinin evden dışarıya çıkartarak daireyi tekrardan ateşe verdi. Evin tamamen alevlere teslim olduğu olayda, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ev alev alev yandı
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, dairedeki alevlere dört bir yandan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Evin yandığı anlar karşı apartmanda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Öte yandan olayın ardından evi ateşe veren Mehmet Fuat Ö, kaçarak kayıplara karıştı. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemeler sonucunda harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Olayın olduğu saatten bu yana ilçe genelinde ve çevre ilçelerde araştırma yapan polis, fiziki takipler sonucunda şahsı Gaziosmanpaşa’da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan kaydı olan ve Bağcılar Polis Merkezi Amirliğine götürülen Mehmet Fuat Ö, ifadesinin alınması sonrası adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şahıs, “kasten yangın çıkarma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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