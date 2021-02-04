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  4. (Özel) İstanbul’da feci kaza kamerada: 30 metre sürüklenip aracın altına girdi

(Özel) İstanbul’da feci kaza kamerada: 30 metre sürüklenip aracın altına girdi

04.02.2021 09:24 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de seyrettiği esnada dengesini kaybederek yere savrulan 17 yaşındaki motosikletli genç yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Kağıthane’de seyrettiği esnada dengesini kaybederek yere savrulan 17 yaşındaki motosikletli genç yaklaşık 30 metre sürüklendi. Karşı yönden gelen aracın altına girerek ağır şekilde yaralanan genç sürücü hastaneye kaldırıldı. Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün saat 10.15 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 34 BZV 622 plakalı motosikletine binen 17 yaşındaki Selman D., Sütlüce istikametine seyretmeye başladı. Genç sürücü cadde üzerinde seyrettiği esnada dengesini kaybetmesi sonucu gidon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletten düşerek yere savrulan genç sürücü, yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra karşı yönden gelen Mehmet Şakir Akkoyun (35) idaresindeki 34 EL 1189 plakalı Peugeot marka otomobilin altına girdi. Kaza sonucu genç sürücü vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbeler sonucu ağır şekilde yaralandı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, trafik seyrettiği esnada motosikletli bir anda dengesini kaybediyor. Motosikletinden düşen genç metrelerce sürüklenerek karşı yöne geçiyor. Talihsiz genç o esnada gelen otomobilin altına girerek durabiliyor.

Talihsiz genç 30 metre sürüklenip aracın altına girdi
Olayın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Selman D.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan gencin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü, bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikeyi atlattığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından sürücü Akkoyun ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Gencin motosikleti ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.
Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

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