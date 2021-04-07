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  4. (Özel) İstanbul’da feci kaza: Motosikletli kadın kurye takla attı

(Özel) İstanbul’da feci kaza: Motosikletli kadın kurye takla attı

07.04.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de siparişi yetiştirmek üzere seyir halinde olan 18 yaşındaki motosikletli kadın kurye, dönüş yapan otomobile çarparak takla attı.

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Kağıthane’de siparişi yetiştirmek üzere seyir halinde olan 18 yaşındaki motosikletli kadın kurye, dönüş yapan otomobile çarparak takla attı. Feci kaza güvenlik kameralarına yansırken, aracın camını tuzla buz eden kadın sürücü yere savrularak yaralandı. Kazayı gören meslektaşları genç kıza su verip montunu başının altına koyarak bir an olsun başından ayrılmadı. Kazanın ise kavşaktaki trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli kuryelik yapan 18 yaşındaki Dilanur Köseoğlu, siparişi aldıktan sonra 34 DLN 760 plakalı motosiklete binerek Sütlüce istikametine seyretmeye başladı. Genç kurye cadde üzerinde seyrettiği esnada 34 DZ 760 plakalı otomobilin sürücüsü Halik Erik, trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle kontrolsüz bir şekilde kavşaktan dönüş yaptı. O esnada hızla gelen Köseoğlu araca çarparak takla attı. Çarpma sonucu aracın sol kapı camını tuzla buz eden motosikletli, yere savrularak yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Biri yüzünü yıkadı diğeri montunu başının altına koydu
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane Trafik Denetleme ve Devriye Ekipler Amirliği görevlileri yoğunlaşan trafiğe müdahale ederek araçların kontrollü bir şekilde geçişini sağladı. Yerde yatan yaralı kuryeyi gören meslektaşları ise koşarak yanına geldi. Genç kıza su veren ve başından bir an olsun ayrılmayan kuryelerden biri montunu çıkartarak başının altına koydu. Kızla sürekli ilgilenerek yüzünü suyla yıkayan meslektaşları, onunla konuşarak bilincini kaybetmemesini sağladı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kıza boyunluk takarak ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sedyeye alarak ambulansla hastaneye kaldırdı. Genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çalışmaya trafik ışıkları kazaya neden oldu
Kazanın ardından çalışma başlatan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemelerin ardından trafik ışıklarının çalışmadığını tespit eden polis ekipleri, otomobil sürücüsünü ise kavşaktan kontrolsüz bir şekilde dönüş yapması nedeniyle kusurlu buldu.

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