(Özel) İstanbul’da feci kaza: Motosikletli kadın kurye takla attı

Kağıthane’de siparişi yetiştirmek üzere seyir halinde olan 18 yaşındaki motosikletli kadın kurye, dönüş yapan otomobile çarparak takla attı. Feci kaza güvenlik kameralarına yansırken, aracın camını tuzla buz eden kadın sürücü yere savrularak yaralandı. Kazayı gören meslektaşları genç kıza su verip montunu başının altına koyarak bir an olsun başından ayrılmadı. Kazanın ise kavşaktaki trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli kuryelik yapan 18 yaşındaki Dilanur Köseoğlu, siparişi aldıktan sonra 34 DLN 760 plakalı motosiklete binerek Sütlüce istikametine seyretmeye başladı. Genç kurye cadde üzerinde seyrettiği esnada 34 DZ 760 plakalı otomobilin sürücüsü Halik Erik, trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle kontrolsüz bir şekilde kavşaktan dönüş yaptı. O esnada hızla gelen Köseoğlu araca çarparak takla attı. Çarpma sonucu aracın sol kapı camını tuzla buz eden motosikletli, yere savrularak yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.