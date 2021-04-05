HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) İstanbul’da feci kaza: Motosikletli taksinin altına girdi

(Özel) İstanbul’da feci kaza: Motosikletli taksinin altına girdi

05.04.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de sipariş yetiştirmek için cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli kurye, ara sokaktan aniden yola çıkan taksinin altına girdi.

1/

Şişli’de sipariş yetiştirmek için cadde üzerinde seyir halinde olan motosikletli kurye, ara sokaktan aniden yola çıkan taksinin altına girdi. Feci kaza güvenlik kameralarına yansırken, ambulansla hastaneye kaldırılan genç kuryenin burnunun kırıldığı öğrenildi.
Kaza, dün saat 14.15 sıralarında Şişli Dolapdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mücahit Metin Çelik, 34 ET 4212 plakalı motosikletle yemek siparişi yetiştirmek üzere yola çıktı. Kavşağa gelen motosikletli genç, yeşil ışığın yanmasının ardından yoluna devam etmek istedi. Ancak bu sırada ara sokaktan Taner Yaraç idaresindeki 34 THA 49 plakalı taksi aniden dönüş yaparak yola çıktı. Taksiyi gören motosikletli genç frene bastı ancak yere düştükten sonra metrelerce sürüklenerek taksinin altına girdi. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Motosikletli taksinin altına girdi
Kaza sonucu motosikletli genç vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Çelik’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlk yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Tedavisi süren gencin burnunun kırıldığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Alkollü olmadığı öğrenilen taksicinin kusurlu bulunduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi İstanbul'da korkunç olay! Metrelerce sürüklendi
Görüntüler ortaya çıktı! İki arkadaş intihara böyle gittiGörüntüler ortaya çıktı! İki arkadaş intihara böyle gitti
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

Son Dakika: Yargıtay'dan 104 amiralin 'Montrö' bildirisine tepki: Kabul edilemez

Yargıtay'dan 'bildiri' tepkisi

Şok üstüne şok yaşadı! Bir gün evli kaldığı eşi hayatını kararttı

Şok üstüne şok yaşadı! Bir gün evli kaldığı eşi hayatını kararttı

Sinovac aşısının bağışıklığı yüzde 99 kuvvetlendirdiği kanıtlandı

Dikkat çeken araştırma! Bağışıklığı yüzde 99 kuvvetlendirdiği kanıtlandı

Hobisini işe dönüştürdü: Hurdacıydı, antikacı oldu!

Hurdacıydı, antikacı oldu!

Yer: İstanbul! Binadan çıkarken kıskıvrak böyle yakalandılar

Yer: İstanbul! Kıskıvrak böyle yakalandılar

Site girişindeki 'Köpekler ve kuryeler giremez' yazısına kuryelerden tepki yağdı

Site girişindeki 'Köpekler ve kuryeler giremez' yazısına kuryelerden tepki yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.