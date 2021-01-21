HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) İstanbul’da feci kaza: Otomobil aşağıya uçtu

(Özel) İstanbul’da feci kaza: Otomobil aşağıya uçtu

21.01.2021 10:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de yokuştan indiği esnada kayarak sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aşağıya uçtu.

Kağıthane’de yokuştan indiği esnada kayarak sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aşağıya uçtu. Takla atarak ters dönen araç içerisinde çıkan 3 kişi, koşarak kaçtığı esnada polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar ambulansla hastaneye kaldırırken, otomobilin kaydığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 00.15 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece yarısı Tolga T. arkadaşları Mert Can M. ve Arda Baran H. ile otomobille semtte seyretmeye başladı. T., dik bir yokuştan indiği esnada kayması sonucu otomobilin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, merdivenli bir sokağın başındaki duvara çarptıktan sonra takla atarak aşağıya uçtu. Aracın sokakta kaydığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Takla atan araçtan çıkıp kaçtılar
Ters dönen araçtan şans eseri hafif yaralı olarak çıkan 3 arkadaş, telaşla caddeye inerek kaçmaya başladı. Aracın takla attığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, araçta kimseyi bulamadı. Şahısların kaçtığı bilgisini alan polis, Yahya Kemal Mahallesi Güzeldere Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gültepe Polis Merkezi Amirliğine götürülen 3 şahsa burada ifadeleri alınarak sorgulanmalarının ardından “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem yapıldı. Şahıslar ardından tedbir amaçlı polis merkezine çağrılan ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ters dönen araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
Burada 37 yıldır kömür yakmak yasakBurada 37 yıldır kömür yakmak yasak
75 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 75?75 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 75?
1/

En Çok Okunan Haberler

Ekonomi ve hukuk reform paketinde hangi maddeler var?

Ekonomi ve hukuk reform paketinde hangi maddeler var?

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Havaya serpilen kaynar su dondu

Havaya serpilen kaynar su dondu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Yaşlıları sevindiren haber!

Yaşlıları sevindiren haber!

Diğer Haberler

Vaniköy Camii'ndeki yangın: Kasıt bulunmadı

Vaniköy Camii'ndeki yangınla ilgili soruşturma tamamlandı

Elektrik kesintisi listesi 21 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

21 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Sayısal Loto sonuçları 20 Ocak 2021 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 20 Ocak Sayısal Loto sonuçları

Çekiliş sonuçları belli oldu! İkramiye 100 milyon TL'yi aştı

Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatını olmuştu! Uğur Acar'ın 9 yıl sonraki görüntüsü

Uğur Acar'ın 9 yıl sonraki görüntüsü

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan yarıyıl tatili öncesi uyarı

Bilim Kurulu üyesinden yarıyıl tatili öncesi uyarı

Diyarbakır'da koronavirüs vakaları düştü harita yeşile döndü

Diyarbakır'da harita yeşile döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.