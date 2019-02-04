(Özel) İstanbul’da feci motosiklet kazası kamerada

Unkapanı’nda seyrettiği esnada sinyal vermeden aniden sağa dönüş yapan hafif ticari araç, yanında giden motosikletli gençlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrularak kaldırımda araç arasında sıkışan gençler yaralandı. Kaza anı kask kamerasına yansırken, başka bir motosikletli ise "Çocuk gitti ya” diyerek tepki gösterdi.

Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, motosikletli genç kız arkadaşıyla beraber motosikletin üstünde seyretmeye başladı. O sırada gençlerin yanında giden hafif ticari aracın sürücüsü, sinyal vermeden aniden sağa dönüş yapmak istedi. Ancak sürücünün bu hareketi sonucu araç, gencin ve kız arkadaşının olduğu motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden genç, arkadaşıyla birlikte yere savruldu. Birkaç metre sürüklenen gençler, araçla kaldırım arasında sıkıştı. Tüm bu yaşananlar ise bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sürücünün hareketi gençlerin canına mal oluyordu

Görüntülerde, trafik normal seyrettiği esnada hafif ticari araç sinyal vermeden aniden sağa dönüş yapıyor. O esnada araç motosikletliye çarpıyor. Çarpma sonrası gençler yere savrulurken, araç sürücüsü ise panikle inerek gençlerine yanına iniyor. Çevrede sürücüler de hafif yaralı gençlere yardım ederek kasklarını çıkartıyor. Diğer vatandaşlar ise polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuyor.