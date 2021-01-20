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  4. (Özel) İstanbul’da film sahnelerini aratmayan kaza kamerada

(Özel) İstanbul’da film sahnelerini aratmayan kaza kamerada

20.01.2021 10:07 | Son Güncelleme:
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İstanbul Kağıthane’de kar yağışı esnasında dik yokuştan inmeye çalışan sürücünün kontrolünü kaybettiği lüks cip, park halindeki araca ok gibi saplandı.

İstanbul Kağıthane’de kar yağışı esnasında dik yokuştan inmeye çalışan sürücünün kontrolünü kaybettiği lüks cip, park halindeki araca ok gibi saplandı. Film sahnelerini aratmayan olayda cipin şaha kalktığı anlar kameralara yansıdı. Yaralananın olmadığı kazada araç içerisindekiler ise büyük panik yaşadı.
Kaza, Pazar günü saat 19.00 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışı esnasında sokakta 34 HY 0805 plakalı Audi Q3 marka cip ile seyreden Mehtap Bilici, dik yokuştan inmek istedi. Yağış nedeniyle kayan arabayı tutamayan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, kaldırıma çıkarak park halindeki 3 araca çarptı. Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Cipin şaha kalktığı kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Film sahnelerini aratmayan kaza
Görüntülerde, kontrolden çıkan lüks cip havalanarak park halindeki araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle hareket eden araç önündeki araca çarpıyor. Cip ise çarpma sonucu durabiliyor. Paniğin yaşandığı görülen kazada vatandaşlar gelerek aracın kapısı açıyor. İçerisindekiler ise panikle araçtan inerek sokaktaki bir eve sığınıyor.

Araca ok gibi saplandı
Öte yandan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, inceleme yaparak tutanak tuttu. Cipin araçlara çarpması nedeniyle sokaktaki binanın korkuluklarında da maddi hasar meydana geldi.

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